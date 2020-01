Beautiful/ Anticipazioni 10 e 9 gennaio: Liam sceglie Steffy!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 GENNAIO

Beautiful continua a tenere alta la tensione dei fan e anche nelle nuove puntate succederà lo stesso visto che Steffy sembra intenzionata ad adottare la piccola bambina “offerta” da Reese ma prima di farlo ha bisogno di un sì da parte di chi? Ma di Liam, ovvio. In fondo la giovane lo ha lasciato andare per costruire una famiglia con Hope ma lo ama ancora e non ha mai smesso proprio per questo ha bisogno del suo benestare per una decisione importante come quella dell’adozione e nella puntata di domani vedremo Liam scegliere Steffy, almeno in senso metaforico. In particolare, sembra proprio che Steffy chiederà a Liam di accompagnarla a conoscere e vedere la piccola bambina e lui, alla fine, dirà di sì. Un altro momento importante per i fan degli Steam è dietro l’angolo, come sarà rivederli insieme alle prese con la piccola Beth e come reagirà Liam quando stringerà tra le braccia proprio la sua bambina? (Hedda Hopper)

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO

E alla fine sembra proprio che Hope non aveva poi tutti i torti a voler mettere da parte Taylor lasciandola fuori dalla sua vita se, alla fine, il risultato sarà quello che vedremo nelle nuove puntate di Beautiful. La soap americana non prenderà molto le distanze da quello che è successo sull’isola di Catalina quando la bella Steffy incontrerà la piccola Beth, o almeno la bambina a cui lei darà il nome di Phoebe, proprio come la sorella. Sarà Taylor il suo punto di contatto con Reese e sarà proprio la madre a rovinare la sua vita quando si occuperà giorno e notte della bambina che, presto o tardi, dovrà restituire alla sua rivale, colei che le ha già portato via il marito Liam e che presto potrebbe fare a pezzi anche il suo bel quadretto familiare che vede le sue figlie crescere insieme proprio come lei ha fatto con la sua gemella finché Rick non ha messo fine a tutto. Come finirà questa storia per Steffy? (Hedda Hopper)

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GENNAIO

Nella puntata che ci attende oggi, giovedì 9 gennaio 2020, di Beautiful vedremo Steffy prendere una decisione davvero importante. La ragazza infatti decide di adottare la piccola che il dottor Reese ha fatto conoscere a Taylor. Chiederà così a Liam di accompagnarlo a conoscerla. Il ragazzo nel vedere la bambina non riconoscerà affatto la piccola Beth, che lui crede morta. Il giovane Spencer appare l’ombra di se stesso per quella morte prematura, e come Hope a fatica ad accettare quella morte. Entrambi ignorano lo spregevole complotto organizzato dal dottor Reese, che in realtà vuole dare in affidamento la loro piccola a Steffy. Con gli aguzzini alle spalle il ginecologo appare sempre più impaziente di chiudere la trattativa. Ma riuscirà a tenere nascosta la verità oppure qualche imprevisto finirà per farla venire a galla? Per saperlo non ci rimane che attendere un nuovo episodio di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

BEAUTIFUL, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri di Beautiful, abbiamo potuto assistere alle perplessità di Steffy. Dopo che Taylor mette al corrente la figlia del fatto che vi è una donna disposta a dare in adozione la figlia infatti, Steffy appare emozionata ma anche assalita da mille dubbi. La neonata che Taylor ha avuto modo di vedere a casa del dottor Reese è una bellissima bambina. L’ex signora Forrester ha avuto modo di conoscere anche la madre, Florence Fulton, che le ha detto di trovarsi in serie difficoltà economiche e quindi di non poter provvedere alla bambina. Questa nuova possibilità di adozione concreta fa nascere in Taylor un po’ di paura. La madre, comprensiva, le consiglia di prendersi ancora un po’ di tempo, magari anche di conoscere la piccola. Taylor è infatti convinta che la figlia non potrà rimanere impassibile davanti a quel tenero visetto. Ma il dottor Reese non sembra molto contento di questa pausa di riflessione. In realtà l’uomo è costantemente minacciato dagli strozzini, che hanno minacciato di far del male alla figlia Zoe se non riavranno il loro denaro. Per questo i suoi piani prevedevano una adozione immediata, senza attese dedicate alla riflessione.Come reagirà il Buckingham alla richiesta delle due donne? Sarà disposto ad aspettare oppure i suoi piani prenderanno altre strade? Steffy in realtà vorrebbe poter adottare la piccola. Dare una sorellina a Kelly è sempre stato il suo desiderio più grande. Solo che adesso, con il lutto che ha colpito Liam e Hope, le sembra che il suo gesto potrebbe in qualche modo far aumentare il loro dolore. Hope sembra inconsolabile per la morte della piccola Beth. Per cercare di spingerla a reagire anche Wyatt si recherà a trovarla. Ma il ricordo di un altro momento difficile, che i due ragazzi hanno affrontato insieme in passato, finirà per far stare ancora peggio Hope. Quando stavano insieme infatti la giovane rimase incinta e perse il bambino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA