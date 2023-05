Beautiful/ Anticipazioni 9 maggio: Brooke, l’avvertimento a Taylor su Ridge!

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 maggio

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 maggio ci svelano che Deacon cerca di convincere Ridge a tornare insieme a Brooke, facendogli capire che è lui quello che vuole. Sharpe insiste nel spiegargli che tra lui e la Logan c’è stato solo un bacio, nulla di più. Anzi, lo accusa di essere tornato subito da Taylor senza voler sentire le ragioni di sua moglie. Nel frattempo, Brooke si reca da Taylor senza preavviso e la avvisa: non le permetterà mai di rubarle suo marito. Le due cominciano a discutere, accusandosi l’un l’altra per aver rovinato le passate relazioni in passato. Taylor crede che Brooke ripeta sempre lo stesso schema distruttivo, perciò spiega che avrebbe bisogno di aiuto. La Logan ribatte dicendo che forse potrebbe aver ragione, ma al momento solo tenere la sua rivale lontano da suo marito potrebbe aiutarla. Ha approfittato del fatto che Ridge fosse ferito. Brooke si arrabbia per il fatto che Taylor e i suoi figli abbiano convinto il marito ad allontanarsi da lei.

Beautiful/ Anticipazioni 8 maggio: Deacon accetta le richieste di Hope ma...

Taylor la pensa diversamente: con il bacio a Deacon, è stata Brooke ad aver rovinato il suo stesso matrimonio. La dottoressa, però, sottolinea che Ridge si è tolto la fede nuziale, quindi non è più sicura che sia ancora suo marito…

Beautiful, anticipazioni puntata 9 maggio su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, Taylor ammette di non aver mai smesso di amare Ridge, ma non ha mai voluto intromettersi nel suo matrimonio. Brooke ride; non le crede. Taylor ripete che la sua rivale è responsabile di quello che è successo. Brooke sa che è stata tutta colpa sua e vorrebbe poter rimediare, ma Ridge le ha detto che l’amava e che avrebbero risolto tutto. Poi è andato da Deacon per prenderlo a pugni. Brooke spiega che è dovuta intervenire per evitare il peggio. Ed è allora che lo stilista è poi corso dalla sua ex. La Logan la minaccia di divertirsi con Ridge finché piò poiché è sicura che non durerà e che Ridge tornerà da lei prima o poi.

Beautiful/ Anticipazioni 5 maggio: Sheila ha vinto, Brooke disperata

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Ridge lascia Brooke e si toglie la fede nuziale. Sheila è dalla parte di Taylor, e nel profondo è quasi fermamente convinta che il suo piano di far crollare Brooke, portandola ad avere una ricaduta a Capodanno, abbia funzionato. Hope cerca di spingere suo padre a scusarsi con Ridge per essersi presi a pugni, e poi vuole anche convincerlo a tornare con Brooke affinché il matrimonio di sua madre sia salvo. Intanto, Sheila e Brooke discutono tra loro accusandosi l’un l’altra per il passato. La Carter ritiene che la Logan sia l’unica responsabile per il fallimento del suo matrimonio. Nel frattempo, Paris e Carter cedono alla passione.

Beautiful/ Anticipazioni 4 maggio: le Logan sconfitte, Steffy e Thomas festeggiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA