Beautiful/ Anticipazioni 9 marzo: Brooke e Taylor, confronto tra ex rivali

Beautiful, anticipazioni puntata in onda il 9 marzo

Le anticipazioni della puntata di Beautiful del 9 marzo ci svelano che Brooke va a trovare Taylor e tra le due donne c’è finalmente un lungo confronto dopo tanti anni. La Logan cerca di capire se l’ex moglie di Ridge stia frequentando qualcuno, ma la rivale le ricorda che non ha bisogno di un uomo in questo momento della sua vita. Taylor assicura che ha ancora bisogno di Steffy, Thomas e Ridge. L’importante è che i suoi figli siano felici. La conversazione si sposta su Sheila che è la suocera di Steffy. Taylor concorda che questo è l’unico lato negativo, ma almeno lei non fa parte delle loro vite.

Beautiful/ Anticipazioni 8 marzo: Taylor ama ancora Ridge, arriva la confessione

Sheila crede che il ritorno di Taylor nelle vite dei Forrester potrà rendere ancora più complicato il suo tentativo di riavvicinamento con il figlio Finn. Poi dice di invidiare molto Deacon che sta cercando di costruire un qualche tipo di rapporto con la figlia Hope.

Beautiful, anticipazioni puntata 9 marzo su Canale 5

Nella puntata di oggi di Beautiful, conversando con Taylor, Brooke si dice sollevata che da quando Steffy è riuscita ad andare avanti con la sua vita sposando Finn, Hope è finalmente felice con Liam. La Logan è tuttavia incerta: crede che la sua ex rivale ce l’abbia ancora con lei, e si chiede se sia possibile essere amiche dopo tutti questi anni passati a contendersi lo stesso uomo. Alla Forrester Creations, Steffy chiede a suo padre se ha mai pensato a come sarebbe stata la sua vita se avesse fatto una scelta diversa, stando con Taylor invece che con Brooke…

Beautiful/ Anticipazioni 7 marzo: Ridge ha esagerato, Brooke è in lacrime...

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Taylor è tornata e si è riunita con Ridge e i figli. Dopo essersi informata su quello che è accaduto negli ultimi tempi, la psichiatra è decisa a restare in città per stare accanto alla sua famiglia. Allo stesso modo, Brooke è determinata sempre di più ad appoggiare Hope dopo aver visto lei e suo padre Deacon legati da una passione in comune: le arti marziali. Quando Ridge apprende quello che è successo, si scaglia contro Brooke e torna con prepotenza a ribadire il suo pensiero: Deacon è un pericolo pubblico e deve essere allontanato dalla famiglia. Senza essere visti, Hope e Deacon assistono alla litigata tra la coppia. Taylor confessa a Ridge di amarlo ancora. Brooke dice a Katie di non essere preoccupata per il ritorno della sua ex rivale in città perché crede che il suo matrimonio sarà forte abbastanza.

SEAN KANAN, CHI È DEACON SHARPE DI BEAUTIFUL/ "Grave malore sul set, stavo morendo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA