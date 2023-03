Beautiful, anticipazioni americane/ Cosa nasconde Bill? Liam scopre la verità: colpo di scena inaspettato

Beautiful, anticipazioni americane: una svolta della trama

La storica soap opera Beautiful non smette di regalare colpi di scena al suo pubblico. Secondo le anticipazioni americane, nelle prossime puntate ci sarà un importante confronto tra Bill e Liam Spencer che segnerà una svolta della trama. Ricordiamo che negli episodi che vanno in onda negli Stati Uniti la trama è più avanti di circa un anno rispetto alle puntate che stanno andando in onda su Canale 5.

Se nelle puntate italiane Taylor ha da poco fatto il suo ritorno, nelle puntate americane Brooke e Taylor si ritrovano alleate contro un nemico comune: Sheila, pronta a tutto pur di rovinare i suoi amici, tra cui la storica ex moglie di Ridge e madre di Steffy e Thomas. Ma non è tutto. Secondo le anticipazioni americane, Bill Spencer si avvicina sentimentalmente a Sheila Carter e nemmeno l’ex moglie Katie riuscirà a convincerlo a tornare sui suoi passi.

Beautiful: confronto importante tra Bill e Liam

Il comportamento di Bill apparirà molto strano, visto che Sheila minaccia Steffy, a cui Spencer è da sempre molto legato. Bill inviterà la giovane Forrester a non far arrestare Sheila, altrimenti lui farà lo stesso con sua madre. Ricordiamo che Bill non ha mai denunciato Taylor dopo il tentato omicidio. Inizialmente Liam credeva di essere stato lui a sparare al padre, ma poi Taylor confessò la sua responsabilità. Ma Taylor ha davvero sparato a Bill o ha cercato di proteggere la relazione di Steffy e Liam? Ma altre domande sembrano non trovare risposta: perché Bill vuole stare dalla parte di Sheila? Tra le ipotesi, si pensa che il miliardario stia facendo il doppio gioco solo per proteggere la sua famiglia! Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà un confronto tra Bill e Liam che rappresenterà “un punto di svolta nella soap” e “un colpo di scena inaspettato”, come anticipa il sito SoapDirt. Inoltre, in una recente intervista, Don Diamont ha dichiarato che il suo personaggio (Bill) nutre un senso di protezione per i suoi cari. Bill sta cercando di tenere lontana Sheila dalla verità sul suo tentato omicidio, che potrebbe essere stato commesso da Liam? Presto il pubblico americano scoprirà la verità.

