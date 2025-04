Interessanti anticipazioni americane di Beautiful cattureranno non poco l’attenzione dei tantissimi fan dell’amatissima soap opera americana, in onda in Italia su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14. Cosa accadrà ai protagonisti? Hope si sentirà tradita da tutti, non l’ha protetta nemmeno sua madre che per l’ennesima volta si è schierata dalla parte di Ridge. Anche Carter le ha voltato le spalle dopo che le aveva promesso che l’avrebbe protetta, infatti ha deciso di rimanere alla Forrester Creation dopo che lei è stata cacciata.

Hope discuterà in modo animato con Brooke, in lacrime si recherà da Deacon e lui sarà molto felice di supportarla, le proporrà anche di trasferirsi a casa sua. La Logan lo ringrazierà per il suo sostegno ma rifiuterà a causa della presenza di Sheila, al padre racconterà anche il suo amore per Carter e il suo tradimento, lo ha anche visto mentre baciava Daphne Rose. La figlia di Brooke confesserà di avere molto rimpianti, sente molto la mancanza di Liam, l’unico uomo che le abbia davvero dimostrato comprensione e amore. Vedere la figlia così triste farà infuriare lo Sharpe, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che si vorrà vendicare di Walton.

Anticipazioni americane di Beautiful: Deacon picchia Carter alla Forrester

In preda alla rabbia Deacon si recherà alla Forrester Creation con atteggiamento minaccioso nei confronti di Carter, lo accuserà di aver tradito Hope e di averla fatta soffrire. La sua reazione? Lo accuserà di essere stato il primo uomo che ha abbandonato la Logan finendo più volte in carcere. Le parole del Walton faranno infuriare ancora di più lo Sharpe, lo colpirà con un pugno in faccia e la situazione sarebbe degenerata se non fosse intervenuta Daphne.

La donna chiederà a Deacon di andare via dalla Forrester Creation, lui prima di farlo prometterà a Carter che finirà quello che ha iniziato. Il violento litigio avrà sicuramente delle conseguenze, probabilmente Ridge non accetterà che Hope torni in azienda. La situazione sarà molto delicata, anche per Brooke che sperava di riuscire a salvare la carriera e l’onore della figlia. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Carter e Daphne appariranno sempre più vicini. La giovane Logan invece continuerà a non capire che quello che lei e Walton hanno fatto è sbagliato, infatti potrebbe perdere ancora di più il controllo.

