Mentre su Canale 5 vanno in onda le nuove puntate di Beautiful, anche in America la soap opera sta andando avanti, con nuovi colpi di scena. Ma, cosa sta succedendo negli episodi che vedremo tra un anno in Italia? Ebbene, Bill Spencer si ritroverà solo contro tutti. Quest’ultimo si è infatti pentito di aver scagionato Luna e ha paura di ciò che potrebbe fare alla sua famiglia. Da lì, Liam ha deciso di confrontarsi con suo padre, ricevendo un trattamento pessimo, al punto da minacciarlo di cacciarlo dall’azienda. Liam, che invece sperava di ritrovare un rapporto sereno con lui, non ha reagito affatto bene, decidendo addirittura di licenziarsi.

Beautiful, spoiler fino al 12 aprile 2025/ Deacon rovina tutto? La reazione di Finn all'incontro con Sheila

Nello scontro con Liam, Bill non si è a rivolto a lui come un figlio, ma come un semplice impiegato, dicendogli che gli avrebbe ridotto lo stipendio e licenziato se avesse continuato a giudicarlo e ad accusarlo. Liam ovviamente è rimasto di stucco, aspettandosi un’accoglienza diversa da suo padre. A quel punto, ha deciso di chiudere definitivamente con lui, troncando ogni rapporto non solo personale, ma anche professionale. Difatti, si è inaspettatamente licenziato dalla Spencer Publications.

Anticipazioni Beautiful 5 aprile 2025/ Eric peggiora, Donna gli chiede di interrompere la sfida con Ridge

Anticipazioni americane Beautiful: ecco cosa si vedrà in Italia tra un anno

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni americane di Beautiful, questa volta Liam non si è lasciato mettere i piedi in testa dal padre, reagendo in maniera netta dopo l’ennesimo trattamento ingiusto e crudele nei suoi confronti. Vedendo Dollar Bill avere una preferenza palese per Luna rispetto a lui, Liam ha deciso di fare ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato: lasciare l’azienda, di cui era l’erede principale, e prendere definitivamente le distanze da suo padre. Dunque, cosa succederà ora alla Spencer Publications?

Anticipazioni Beautiful 4 aprile 2025/ Eric sta nascondendo qualcosa? I dubbi di Ridge e Brooke

Cosa farà ora Bill senza il suo erede designato? Gli scenari sono molteplici e comprendono anche gli altri figli. Sicuramente non potrà contare su Wyatt, ormai fuori dalla soap, che presumibilmente si schiererà dalla parte del fratello. Tuttavia, Bill potrebbe aiutare Luna a conquistare suo figlio, così che questo nuovo amore possa riavvicinarlo a lui e salvare l’azienda. Insomma, potrebbe accadere davvero di tutto e Bill sembra essere più agguerrito che mai. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come si evolverà la trama di Beautiful.