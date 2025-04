Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare sempre di più i telespettatori che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. La soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, però è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni americane, queste rivelano che Liam potrebbe morire dopo il malore avuto a casa di Bill. Quando il ragazzo è svenuto a sbattuto la testa, con molta fatina è uscito fuori ma ha perso di nuovo i sensi.

Anticipazioni Beautiful 10 aprile 2025/ Il fidanzamento tra Deacon e Sheila spiazza Finn

A trovarlo in condizioni gravi è stata Steffy che ha chiamato subito il 911, i medici le hanno detto che potrebbe avere un’emorragia cerebrale che potrebbe costargli la vita. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che la figlia di Ridge ha pregato i dottori di poter restare accanto all’ex marito, però non potrà farlo come vorrebbe perché non sono più sposati. La Forrester sarà terrorizzata all’idea di perdere Liam.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy trova Liam in fin di vita/ La Forrester ha paura di perderlo

Anticipazioni americane di Beautiful: Steffy è ancora innamorata di Liam? Nuova ‘guerra’ tra lei e Hope?

Anche dopo la fine del loro matrimonio è sempre stato molto forte il legame tra Steffy e Liam, lei ha sempre detto anche al marito che desiderava che il padre di Kelly restasse al loro fianco. Le cose però potrebbero prendere una piega totalmente diversa dopo le ultime vicende. Finn ha da poco scoperto di essere il padre di Luna, questa scioccante novità e il malore di Liam potrebbero far riflettere la figlia di Ridge.

Steffy potrebbe rendersi conto che prova ancora dei forti sentimenti per il suo ex marito, specie ora che ha paura di perderlo per sempre. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che prima di trovare Spencer privo di sensi la Forrester aveva confessato al padre di non voler rinunciare allo splendido rapporto che ha con il suo ex marito, lei desidera che resti al suo fianco per sempre. Anche Hope si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni su Liam, durante una chiacchierata con Deacon confesserà che lui è l’unico uomo davvero attento a lei e innamorato, si renderà conto che avrebbe dovuto lottare di più per salvare il loro matrimonio?

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2025/ Hope e Finn parlano dei loro problemi coniugali, lui la rassicura

Hope potrebbe voler riconquistare Liam se resterà vivo e se anche Steffy si renderà conto di amarlo ancora le due potrebbero iniziare una nuova ‘guerra’. È molto probabile che le due donne torneranno ad essere rivali, al momento però le anticipazioni americane di Beautiful non rivelano altri dettagli.