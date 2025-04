Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni americane di Beautiful che faranno incuriosire non poco i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà. In Italia l’amatissima soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14 e riesce a conquistare sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Negli episodi americani Luna ascoltando di nascosto una conversazione tra Will ed Electra ha scoperto che non sono ancora andati a letto insieme quindi deciderà di farsi avanti offrendosi di colmare le mancanze della sua fidanzata.

Luna è molto pericolosa, ha già ucciso due uomini innocenti ed è pronta a tutto per ottenere ciò che vuole. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che il suo nuovo scopo sarà quello di conquistare Will Spencer per assicurarsi un futuro pieno di ricchezza. La Nozawa si avvicinerà al figlio di Katie e gli farà una sconvolgente proposta, il ragazzo è ormai finito nel suo mirino e potrebbe fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo.

Anticipazioni americane di Beautiful: Luna vuole sedurre Will, il piano della Nozawa

Luna proporrà a Will di fare sesso, si offrirà di diventare la sua ‘amica di letto’ rassicurandolo sul fatto che nessuno lo scoprirà, soprattutto Electra. Lei pensa di intrigare il figlio di Bill con la sua proposta dal momento che lui è dispiaciuto per non essere ancora riuscito a conquistare la fidanzata dal punto di vista sessuale. Quale sarà la reazione del ragazzo di fronte alla sconvolgente idea di Luna?

Il figlio di Katie apparirà disgustato non appena la Nozawa gli proporrà di fare sesso con lei, lui conosce anche il passato della ragazza. Will continuerà a rifiutare le avances di Luna o col tempo potrebbe lasciarsi travolgere dalla passione? A Beautiful i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, la situazione potrebbe infatti ribaltarsi completamente. Al momento le anticipazioni americane non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere nuove indiscrezioni per scoprire tutto quello che accadrà.

