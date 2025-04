Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni americane di Beautiful che lasceranno tutti senza parole. In Italia la storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e la domenica alle 14, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa sta succedendo ai protagonisti in America? Dopo un duro confronto con il padre Liam ha avuto un malore ed è caduto a terra sbattendo la testa sul tavolino. Per qualche minuto ha perso i sensi, dopodiché si è alzato ed è andato verso l’uscita nonostante fosse visibilmente stordito.

Anticipazioni Beautiful 8 aprile 2025/ Hope e Finn parlano dei loro problemi coniugali, lui la rassicura

Non appena arriverà sul vialetto della villa di Bill, Spencer si accascerà di nuovo a terra e perderà i sensi. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che proprio in quel momento passerà Steffy che aveva deciso di recarsi dall’ex suocero per parlare di quello che è accaduto con Luna.

Anticipazioni americane di Beautiful: Steffy terrorizza, teme di perdere Liam

Non appena Steffy vedrà Liam a terra privo di sensi apparirà terrorizzata e chiamerà subito il 911, lei non sarà in grado di dire ai medici cosa è accaduto, l’unica cosa che sa è che perde sangue dalla testa ed è svenuto. Spencer verrà portato subito in ospedale, dove verrà affidato alle cure della dottoressa Buckingham che chiederà alla figlia di Ridge di allontanarsi. Essendo la sua ex moglie non potrà rimanere tutto il tempo al suo fianco.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam abbandona Spencer Publications/ E si allontana per sempre da Bill

Le condizioni di salute di Liam saranno molto gravi, in preda alla disperazione Steffy urlerà di non poterlo perdere e di non volersi separare da lui. La Forrester è ancora innamorata del suo ex marito? La delicata situazione potrebbe peggiorare il rapporto già molto teso con Finn, al momento però le anticipazioni americane di Beautiful non rivelano altri dettagli.