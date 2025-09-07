Cresce la curiosità per scoprire le anticipazioni americane di Beautiful: Thomas sta per sprofondare in crisi dopo che il padre...

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge ancora una volta diviso tra Taylor e Brooke

Cresce la curiosità di scoprire cosa accadrà nelle puntate future di Beautiful e allora perché non dare una sbirciata alle anticipazioni americane. Stando a quanto si legge in rete, tempi duri attendono i nostri protagonisti. Thomas, ad esempio, è sull’orlo di una crisi. Il ragazzo ha da poco confessato al padre di essere fuori controllo e di patire terribilmente la sua situazione intricata con la madre. Se non si sposeranno – assicura il ragazzo – rischierà di sprofondare in una crisi senza via di uscita.

Non facile, quindi, per Ridge sciogliere questo nodo. L’uomo si sente effettivamente sotto ricatto ed oltre ad avvertire la fragilità del figlio, deve fare i conti con i suoi dubbi personali. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Ridge è intenzionato a rompere il fidanzamento con Taylor, ma i dubbi lo assalgono sempre più, soprattuto dopo il dialogo col figlio.

Beautiful, il tremendo ricatto di Thomas a suo padre Ridge: ecco le anticipazioni americane della soap

Le anticipazioni americane di Beautiful sembrano strizzare l’occhio a Ridge e Brooke. L’uomo vorrebbe archiviare la relazione con Taylor e tuffarsi nell’ennesima storia con Brooke. A preoccuparlo, però, c’è la fragilità del figlio Thomas, il quale dopo aver preso una posizione molto chiara sulla questione, minaccia scenari poco allettanti.

Per Thomas non è un periodo facile, soprattuto dopo la rottura con la sua fidanzata cerca conforto e certezze nei suoi genitori. Certezze che Ridge e Taylor, almeno da questo punto di vista, non possono garantirgli almeno. Intanto Brooke aspetta che lo stilista faccia il passo decisivo verso di lei. Anche lei ha voglia di vivere il suo amore con Ridge alla luce del sole…

