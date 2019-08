Beautiful/ Anticipazioni americane: Thomas torna e sposa… Hope mentre Beth…

ANTICIPAZIONI AMERICANE BEAUTIFUL 7 AGOSTO

Le anticipazioni americane di Beautiful promettono grandi colpi di scena. In attesa di rivedere in onda i propri beniamini che torneranno protagonisti del pomeriggio di canale 5 dal 26 agosto, le anticipazioni delle puntate attualmente in onda negli Stati Uniti sono destinate a lasciare a bocca aperta anche i fans italiani. Nei prossimi episodi, infatti, il grande protagonista della soap sarà Thomas il cui ritorno a Los Angeles cambierà la vita dei Forrester e degli Spencer. Dopo aver vissuto per un periodo a New York nel tentativo di formare una famiglia con Caroline e il figlio Douglas, Thomas tornerà in città con il bambino dopo la morte di Caroline. Il giovane che, finora, è sempre stato uno dei personaggi più buoni, tirerà fuori l’indole cattiva al punto da sfruttare anche suo figlio pur di conquistare il cuore di Hope.

BEAUTIFUL: THOMAS VICINO A HOPE

Il ritorno di Thomas darà a Hope la forza di reagire. La figlia di Brooke, sconvolta dalla morte della sua bambina Beth al punto da aver chiesto l’annullamento del matrimonio con Liam per permttergli di vivere con Steffy e la loro famiglia, si è chiusa in se stessa, ma il ritorno in città di Thomas cambierà tutto. Il figlio di Ridge che ha dovuto affrontare la morte di Caroline prendendosi cura del figlio Douglas riuscirà a stare vicino a Hope che si legherà fortemente al bambino. Il Forrester, così, sempre più legato a Hope, arriverà anche a sfruttare il proprio bambino. Per convincere Hope a stare con lui, causerà una serie di incubi al bambino al punto che Hope si convincerà del bisogno del piccolo di avere accanto a sè una figura materna. La figlia di Brooke, così, accetterà di sposare Thomas.

BEAUTIFUL: BETH, LA FIGLIA DI HOPE E LIAM E’ VIVA

Hope e Thomas decideranno così di sposarsi il prima possibile. Il figlio di Ridge, tuttavia, avrà sulla coscienza anche una clamorosa scoperta. Il giovane, infatti, scoprirà che Beth, la figlia di Hope e Liam che tutti credono sia morta subito dopo il parto è viva. La piccola, infatti, è stata adottata da un’inconsapevole Steffy, ma la verità verrà presto a galla. A fornire a Liam gli indizi per indagare su ciò che è realmente accaduto il giorno del parto di Hope sarà Douglas che confesserà la verità su Beth. Mentre la figlia di Brooke non crederà al bambino pensando si sia inventato tutto, Liam si convincerà che ci sia qualcosa di vero. Thomas, a conoscenza di tutto, confesserà la verità a Hope?



© RIPRODUZIONE RISERVATA