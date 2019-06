Beautiful/ Anticipazioni 6 giugno: Ridge pronto ad avvicinare Liam prima delle nozze?

Il matrimonio ci sarà oppure no? Beautiful sta per tornare in onda oggi pomeriggio ma sembra che il fatidico sì tra Liam e Hope andrà in scena solo domani perché oggi ci saranno inciuci, teatrini e scontri che metteranno tutto a rischio. In particolare, Taylor e Brooke hanno rimandato ad oggi lo scontro dopo che ieri è successo di tutto proprio a casa Logan. La biondina ha avvisato la sua eterna rivale che farà meglio a stare lontana dalle nozze proprio come dovrebbe fare Steffy ma la sorpresa potrebbe arrivare da Ridge. L’ex mascellone è da sempre contrario al matrimonio convinto che Liam dovesse stare con la figlia e formare la famiglia che hanno sempre voluto e oggi potrebbe avvicinare il giovane proprio per un ultimo, disperato, tentativo. Ma sarà vero? Lo stilista metterà zizzania rischiando di far saltare il matrimonio di Liam e Hope andando contro Brooke? Non ci rimane che attendere la messa in onda per scoprirlo. (Hedda Hopper)

Beautiful, anticipazioni 6 giugno: Taylor e Brooke pronte a litigare?

Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Beautiful in onda oggi, giovedì 6 giugno? La telenovela oltreoceano verrà trasmessa come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, subito dopo il TG dell’ora di pranzo e prima di una nuova puntata di Una Vita. Taylor vuole bloccare in qualunque modo le nozze per il bene di sua figlia. Proprio per questo motivo, si reca da Liam per persuaderlo a lasciare Hope. Brooke ha però origliato la loro conversazione e così caccia via la Hayes. Dalla trama apprendiamo che Taylor, dopo avere raggiunto Liam, cercherà anche di convincere l’ex genero a tornare indietro tra le braccia della figlia e lasciare stare Hope. La dottoressa però, non si rende conto della presenza della Logan che, dopo avere sentito ogni cosa, fa l’ingresso nella stanza sollecitandola ad andare via, cacciandola fuori. Taylor ha anche cercato di persuadere Steffy cercando di non farla partecipare al matrimonio.

Beautiful, anticipazioni e trame del 6 giugno

Per Taylor Hayes sarebbe ingiusto per la figlia partecipare alle nozze di Liam e Hope. Ed infatti la donna crede che partecipando alla cerimonia, la giovane non potrà fare altro che stare più male. Benché Steffy le abbia confermato la sua determinazione di partecipare, Taylor vorrebbe fare qualcosa confermando così l’inquietudine di Brooke. La psicologa quindi, dopo avere raggiunto di nascosto Liam, cerca di convincerlo a tornare da sua figlia lasciando Hope all’altare. Per sua sfortuna, qualcuno la sente… Liam confida di essere assolutamente certo della scelta di sposare Hope, rifiutandosi di tornare con Steffy. Brooke, dopo avere ascoltato la particolare conversazione tra Taylor con lo Spencer, si arrabbia moltissimo irrompendo nella camera. La Logan poi, si scaglia contro la rivale che starebbe facendo di tutto per fare saltare le nozze della figlia. Dopo varie parole al vetriolo nei confronti di Taylor, intima alla Hayes di andarsene e di lasciare in pace Liam. L’appuntamento con Beautiful è quindi rinnovato per oggi su Canale 5 dalle 13.40 in poi.



