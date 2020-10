Beautiful/ Anticipazioni dal 19 al 24 ottobre: Hope incontra Thomas?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 19 AL 24 OTTOBRE

Nelle puntate di questa settimana di Beautiful, Flo viene arrestata per lo scambio delle culle mentre Ridge è molto preoccupato per Thomas che non risponde più a telefono. Hope viene contattata a telefono dal marito a cui comunica la volontà di non voler essere più sposata e di desiderare l’annullamento del matrimonio. Il giovane Forrester, però, non si arrende e con uno stratagemma prima si fa portare il piccolo Douglas a casa di Vinny e lo aggredisce accusandolo di essere stato la causa del suo allontanamento da Hope, poi si introduce di nascosto a casa di Steffy dove la moglie si è recata a prendere delle cose di Beth. Quando i due si incontrano di persona, la Logan è in compagnia di sua madre e comunica al ragazzo di aver ottenuto l’annullamento anche senza il suo consenso. Thomas va su tutte le furie e prova ad aggredirla ma Hope riesce a scappare. Brooke, nel tentativo di fermarlo, lo spinge giù falla costiera: Ridge, che ha assistito alla scena, si convince che la donna abbia ucciso il figlio. Intanto la polizia riapre le indagini sulla morte di Emma.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo prova a convincere Hope che, anche se tecnicamente è colpevole di aver aiutato Reese a rapire Beth, in realtà non era sua intenzione ferire la cugina. Le racconta del suo arrivo a Los Angeles per aiutare un amico e che solo dopo ha scoperto di essere una Logan, di aver ritrovato l’amore di Waytt e a quel punto di non essere riuscita a dire la verità per paura di perdere tutto. Racconta anche delle continue pressioni di Thomas, delle minacce alla sua vita e della debolezza che l’ha portata a decidere di tacere. Poi piangendo dice alla cugina di tenere molto a lei, di essere assolutamente pentita per tutto quello che ha fatto ma di essere fermamente decisa a dimostrarle che può ancora fidarsi di lei. Flo sa di meritare la prigione e il disprezzo di tutta la famiglia Logan ma le assicura che trascorrerà il resto della sua cita nel tentativo di farsi perdonare, facendo tutto quello che è necessario per farle capire non solo che le vuole bene ma anche che non ha intenzione di perderla. Hope, però, con molta freddezza le ribadisce che non può perdonarla ora e che non potrà farlo mai nella sua vita.

Anche Shauna sta provando con tutte le sue forze a convincere le tre sorelle Logan che tutta questa vicenda ha travolto Florence ma che non era sua intenzione fare del male alla cugina. Sia Brooke che Katie che Donna, però, sono fermamente convinte che Hope non si lascerà convincere a perdonare la cugina e anche da parte loro non c’è la disponibilità a perdonarla. La discussione fra le quattro donne viene interrotta però dall’arrivo di Ridge che chiede con fare molto brutale che cosa ci faccia la Fulton in casa sua: quando Brooke le spiega che è venuta per convincerle ad essere clementi con Flo, il Forrester ribadisce che c’è un solo posto dove la ragazza può stare, ossia la prigione. Liam, intanto, è andato a casa di Waytt per ringraziare il fratello di tutto l’appoggio che lui gli ha dato durante la ricerca della verità che ha portato a scoprire la colpevolezza di Flo. Mentre i due parlano arrivano Bill e Justin: lo Spencer ha deciso di farsi accompagnare dal suo avvocato perché ha bisogno di parlare con i figli di alcune questioni legali, anche legate alla scoperta di Beth ancora viva. In particolare Bill è preoccupato per quanto possa accadere ora che è necessario mettere a posto le cose e annullare l’adozione di Beth da parte di Steffy.



