BEAUTIFUL/ Anticipazioni dal 2 al 7 dicembre: tragedia in arrivo per Hope!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 2 AL 7 DICEMBRE 2019

Nelle nuove puntate i colpi di scena non mancheranno per i fan di Beautiful. Steffy ha dovuto portare la figlia d’urgenza in ospedale per via della febbre e Liam riesce a raggiungerle, ma non farà in tempo per partire con Hope. La ragazza infatti sarà costretta a raggiungere Catalina da sola, anche se il piano prevede che Liam prenda il volo successivo e la raggiunga. Purtroppo la situazione precipiterà ancora una volta: Liam non potrà partire a causa della cancellazione del volo e Hope entrerà in travaglio. Al ragazzo non rimane altro da fare che chiedere aiuto a Bill, che si offre subito di portarlo da Hope in modo che possa assistere alla nascita di Beth. Intanto, la figlia di Brooke riceve il sostegno del dottor Reese. A travaglio iniziato, Liam non è ancora riuscito a raggiungere la donna che ama. Bill però riferisce tutto a Ridge e Brooke e fa l’impossibile perchè il figlio possa andare a Catalina. Ancora una volta, Reese riceve delle minacce dagli uomini a cui deve dei soldi: Zoe è in pericolo. Anche Hope rischia durante il parto, svenendo mentre cerca di dare alla luce la bambina.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuova puntata per i fan di Beautiful: appuntamento su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. La soap americana verrà trasmessa dalle 13:34 circa, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Liam è sempre più elettrizzato per la partenza con Hope, l’ultima vacanza che la coppia si potrà concedere prima della nascita della bambina. Intanto, Zoe confessa a Xander di sentire fin troppo la pressione del padre e di credere che le cose siano peggiorate in seguito al divorzio. Reese infatti ha corteggiato una donna dietro l’altra, ma la ragazza è preoccupata anche per le spese fatte nel corso degli anni. Teme inolte che la sua vicinanza a Taylor nasconda qualcos’altro, soprattutto perchè su di lui incombe l’ombra di persone fin troppo pericolose. Anche se Reese non ha mai costretto nessuna donna a sostenerlo dal punto di vista economico, alla fine Zoe crede che comunque usi il prossimo per tirarsi fuori dai guai. Reese invece cerca di perdere tempo, ma riceve un ultimatum: dovrà dare subito i 250 mila dollari per saltare il debito. Sul punto di partire, Liam riceve una telefonata di Steffy: Kelly ha la febbre e ha deciso di portarla dal medico per una visita. Il ragazzo decide quindi di raggiungerla nello studio del dottore, sostenuto da Hope. I due si danno quindi appuntamento all’aeroporto per prendere il volo insieme a bordo dell’elicottero. Zoe invece non ha ancora terminato il suo racconto a Xander: ricorda ancora quante lacrime abbia versato la madre, lasciata sempre senza soldi dal marito. Il padre però alla fine riusciva sempre a farsi perdonare, magari ritornando a casa con un regalo e dando mille attenzioni ad entrambe. Nel frattempo, Reese cerca di prendere tempo, ma l’uomo a cui deve dei soldi ha intenzione di mettere in atto un altro piano se non riceverà quanto deve. Zoe pagherà al posto del padre, nel caso in cui il medico non dovesse mantenere la parola data.





