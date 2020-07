Beautiful/ Anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Thomas ha ucciso Emma?

Beautiful, anticipazioni puntate 20-25 luglio

Nella settimana di Beautiful che va dal 20 al 24 luglio, Zoe, Xander e Flo iniziano a nutrire seri dubbi su Thomas e pensano che ci sia il suo zampino dietro la morte di Emma. Anche Brooke e Hope iniziano a preoccuparsi perché scoprono che il ragazzo aveva litigato con Emma proprio prima della sua morte. Le indagini della polizia, però, accertano che l’incidente è stato causato da un’imprudenza di Emma che stava tentando di inviare un messaggio ad Hope proprio poco prima di morire. Tutti si chiedono, allora, che cosa volesse dire la ragazza di tanto urgente da mettere a rischio la sua vita. Lo zio di Emma, Justin, vuole però andare fino in fondo a questa questione e durante la veglia funebre annuncia che farà fare delle indagini molto accurate da detective privati. Steffy, invece, decide di organizzare una festa sulla spiaggia e invita anche Hope, dicendole di venire insieme a Thomas e Douglas. Brooke, molto preoccupata per la costante presenza del suo figliastro nella vita di Hope, le sconsiglia di accettare l’invito mentre Ridge la spinge ad andare. Questa diversità di vedute inizia a mettere a seria prova il matrimonio fra Brooke e il Forrester.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Xander e Zoe convocano con urgenza Flo per raccontarle che Emma sa tutto e che a breve arriverà a casa di Hope per raccontarle tutto. La ragazza non sa se sentirsi sollevata, perché la verità finalmente verrà a galla, oppure essere preoccupata perché è sul punto di perdere la vita che ha faticosamente conquistato. Brooke confida a Bill che è molto preoccupata perché Thomas continua a nutrire fantasie su Hope e lei sa benissimo che in passato il ragazzo ha avuto non pochi problemi mentali, culminati nell’aggressione a Rick, e teme che ora possa concentrarsi tutte le sue ossessioni su Hope. Bill le dà ragione, neanche lui si fida del Forrester, ma non ha il tempo di approfondire l’argomento perché riceve una chiamata: è Justin che lo avvisa che la nipote Emma è morta. Bill lo raggiunge immediatamente per non lasciarlo da solo ma prega la Logan di avvisare tutti, soprattutto alla Forrester dove la ragazza lavorava. Brooke è affranta e soprattutto non sa come dare la notizia a sua figlia Hope che era molto legata alla ragazza.

Thomas piomba a casa di Hope e sorprende la ragazza immersa nei suoi pensieri. Il Forrester prova nuovamente a convincerla a dargli una possibilità, sostenendo di essere molto fiero di lei e delle scelte che ha fatto fino ad ora, ma invitandola a guardare avanti e a darsi la possibilità di un nuovo futuro accanto a lui e a Douglas, che ha tanto bisogno di una madre. Hope è molto imbarazzata e si prepara a dargli la solita risposta, ossia che non si sente ancora pronta per una nuova storia, ma viene interrotta da una telefonata: Brooke le comunica che Emma ha avuto un incidente d’auto ed è morta. Nel frattempo alla Forrester Creation, Pam ha avuto l’incarico di avvisare tutti della morte della Barbor e così inizia da Xander, Zoe e Flo. A loro racconta anche del litigio che la ragazza appena morta aveva avuto solo poche ore prima con Thomas. Quando i tre restano da soli è Xander il primo a parlare e dice quello che è un sospetto di tutti: Thomas, determinato a fare qualsiasi cosa pur di avere Hope tutta per sé, è sicuramente coinvolto nell’incidente di Emma. Zoe prova a smentire questa teoria ma sono tutti consapevoli che il giovane Forrester possa essere molto spietato quando vuole qualcosa.



