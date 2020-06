Beautiful/ Anticipazioni dal 22 al 28 giugno: Liam e Hope divorziano? Xander pronto..

Beautiful, anticipazioni puntate 22-28 giugno

Andiamo a vedere cosa accadrà in Beautiful nella settimana dal 22 al 28 giugno, Hope dirà per sempre addio a Liam, riconsegnandogli l’anello nuziale. La ragazza si rivolgerà, poi, all’avvocato Carter per far preparare tutta la documentazione per il divorzio. Intanto Liam deciderà di stabilirsi da Steffy almeno temporaneamente per stare vicino alle bambine, l’unica fonte di gioia che è in grado di distrarlo dal pensiero della fine del suo matrimonio. Non avendo convinto Zoe a raccontare tutta la verità, Xander proverà a parlare con Flo ma la loro discussione verrà interrotta dalla Buchingam che inizierà a litigare aspramente con la Fulton, ancora una volta sul punto di farsi scoprire da Hope. Xander, allora, deciderà di prendere in mano la situazione e si precipiterà a casa di Brooke per impedire che Hope firmi le carte del divorzio. Anche Carter proverà a far ragionare la Logan per impedirle di rovinarsi la vita ma con scarso successo. Thomas, invece, continuerà a tramare nell’ombra per manipolare sempre di più Hope, spalleggiato in questo da Ridge che è felice di vedere la felicità tornare nella vita dei suoi figli, uno con Hope e l’altra con Brooke, incurante anche del disappunto di sua moglie Brooke.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. La serata fra Liam e Hope procede molto serenamente e fra i due ragazzi è chiaro che l’amore esiste ed è ancora molto forte. Purtroppo, però, il tempo trascorre e si fa tardi: a quel punto Hope chiede a Liam di andare via perché, visto che stanno per dirsi addio, non ha senso che dorma un’ultima notte a casa. Liam anche se a malincuore acconsente e dice a Hope che si trasferirà a casa di Wyatt visto che il fratello lo ha invitato a stare da lui. La Logan, però, spinge Liam ad andare da Steffy a dare il bacio della buona notte a Kelly e Phoebe e soprattutto a restare con la sua ex moglie per dare senso al sacrificio che stanno facendo. Alla Forrester Xander dice a Zoe che non esiste motivo al mondo che possa giustificare quello che ha fatto suo padre e che, di conseguenza, ha fatto anche lei. Aggiunge anche che questo segreto che custodisce da così tanto tempo finirà per logorarla, oltre a rovinare il matrimonio di Liam e Hope. Zoe prova a ribattere che in realtà è possibile che i due ragazzi siano destinati a trovare la loro felicità con altre persone, ad esempio Steffy e Thomas, e che la piccola Beth ora è in una famiglia che la ama molto ma Xander è inflessibile: Zoe deve raccontare a tutti la verità.

Thomas, per portare a compimento il suo piano, ha bisogno che Liam sia completamente fuori dai giochi perché Hope ha specificato che farà da madre a Douglas ma questo non cambierà il fatto che continuerà ad essere per sempre innamorata di Liam, anche se non stanno più insieme. Per questo motivo spinge la sorella a riconquistare lo Spencer, sapendo bene che in fondo Steffy non ha mai smesso di amarlo. La ragazza gli spiega che la fine del matrimonio fra Liam e Hope non vuol dire automaticamente che lui tornerà con la Forrester anche se in effetti ammette che Hope nel pomeriggio le aveva suggerito di chiedere allo Spencer di trasferirsi da lei con la scusa di essere più vicina alle bambine. Quando Thomas va via, Steffy si scopre in attesa di ricevere una visita di Liam perché in effetti è vero quello che il fratello le ha detto: non ha mai dimenticato il suo ex marito e, pur accettando il suo matrimonio con Hope, ha sempre sperato che un giorno le cose potessero cambiare e che il ragazzo decidesse di ricostituire loro famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA