BEAUTIFUL/ Anticipazioni dal 26 al 30 agosto: il piccolo Will viene affidato a Katie

Anticipazioni Beautiful dal 26 al 30 Agosto

Ancora poche ore al ritorno di Beautiful su Canale 5. Dopo la pausa di metà agosto, riprende la regolare programmazione delle soap opera Mediaset, a cominciare proprio dalle vicende di Brooke, Eric e gli altri. Il primo appuntamento è oggi, 26 agosto, con i nuovi episodi in onda a partire dalle 13.40. Attesa per scoprire che cosa succederà a Los Angeles, adesso che è scoppiata una nuova guerra tra Katie e Bill. Il motivo scatenante è l’affido del piccolo Will, terzogenito della coppia che fa la spola tra un genitore e l’altro. L’avvocato Carter mette agli atti il certificato di matrimonio di Katie e Thorne, informando il giudice sullo stato civile dei suoi assistiti. Testimoni del processo anche Ridge e Liam, che forniscono il loro punto di vista circa l’opportunità di affidare o meno Will a uno solo dei suoi genitori. L’obiettivo di Katie, infatti, è quello di prendersi cura del bambino escludendo suo padre. In più occasioni, Bill ha dimostrato di essere inaffidabile, ma gli “incidenti” in questione sarebbero solo frutto della sua poca esperienza come padre.

Beautiful: l’esito del processo sull’affido di Will

Ognuno dei testimoni spiega al giudice che rapporto ha con Bill e che tipo di uomo è secondo lui. Altre persone attendono fuori dall’aula di essere interrogate. Terminato il dibattimento, la figura che ne emerge non è proprio quella di un bravo genitore. Alla fine, il giudice stabilisce che è meglio per Will che sia Katie a ottenerne la custodia. Per Bill è un duro colpo: l’uomo è senza parole, dal momento che fino alla fine ha pensato che fosse tutto sotto controllo. Ma non è ancora detta l’ultima parola, perché il giudice gli offre una seconda possibilità per dimostrare che – dopotutto – non è un pessimo padre. Se il suo intento era quello di mostrarsi responsabile, allora Bill ci è riuscito. Il suo non è un capriccio, bensì l’autentico desiderio di un papà di stare accanto al proprio bambino. Nel frattempo, suo malgrado, Katie e Thorne cantano vittoria. Finalmente possono mettere da parte quell’incubo e tornare a godersi la vita senza Bill tra i piedi.

Beautiful: La tragedia annunciata nelle anticipazioni americane

Steffy e Hope sono costrette a lavorare di nuovo insieme. Ciò non fa piacere a nessuna delle due, che devono dedicarsi alla selezione delle modelle guardando insieme i provini fotografici. A proposito di Hope, le anticipazioni americane di Beautiful dicono che la sua relazione con Liam è destinata a finire presto. La donna sposa Thomas, ma anche con lui le cose vanno male. La situazione precipita quando scopre che Beth, sua figlia, è viva ed è stata affidata a Steffy. Thomas lo sapeva e non le ha detto niente. Anzi, pur di nascondere la verità, è arrivato a causare la morte di Emma. Così, chiede l’annullamento del matrimonio con Thomas, che – furioso – la raggiunge nella casa sulla scogliera. I due hanno una colluttazione, lui cade e subisce ferite gravissime, tanto da essere ridotto in fin di vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA