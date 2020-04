Beautiful/ Anticipazioni dal 27 aprile all’1 maggio 2020: Thomas e Hope..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 27 aprile-1 maggio 2020

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, dal 27 aprile al 1 maggio, gli inganni saranno il filo conduttore. Thomas farà leva sul bisogno di Douglas di avere una madre per avvicinarsi sempre di più a Hope, convinto di volerla riconquistare. La sua convinzione si farà più forte dopo aver parlato con Sally che rivelerà al giovane Forrester i problemi matrimoniali fra Hope e Liam. Vendendo Sally con Thomas, Quinn proverà a mettere suo figlio Waytt in guardia rispetto alla lealtà della fidanzata. Non riuscendo, però, ad ottenere i risultati sperati, andrà direttamente dalla Spectra per intimarla ad uscire per sempre dalla vita di suo figlio. Waytt intanto si confronterà con il fratello Liam perché inizia ad avere dei dubbi sulla fidanzata e troverà il fratello di ottimo umore, convinto di un riavvicinamento con la moglie Hope. Infine Bill lascerà da parte ogni indugio e chiederà a Katie di risposarlo. La donna, però, pur soffrendo risponderà di no, terrorizzata dall’idea che l’uomo possa di nuovo ferirla con il suo atteggiamento superficiale. Le sorelle Brooke e Donna, però, la convinceranno che la paura non può bloccare la sua vita e così Katie andrà da Bill per accettare la sua proposta ma avrà una brutta sorpresa: Bill ha ricominciato a vedersi con Shauna.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas dice a Hope che vorrebbe farle vedere alcuni disegni che ha realizzato per la Hope For The Future. Dopo il ragazzo si reca da Ridge e Brooke per comunicare che vuole organizzare una riunione con la squadra della linea di moda per spronarla: dopo aver avuto il benestare dei due, si incontra con i collaboratori di Hope ai quali dà gli ordini per mandare in produzione i nuovi bozzetti, senza aver avuto il benestare finale della giovane Logan. Intanto viene raggiunto anche da Sally con la quale si confida per sapere se sa qualche cosa riguardo al matrimonio di Hope e Liam, pregandola però di non rivelare a nessuno le confidenze che sta per farle. Hope, invece, torna a casa e trova una sorpresa del marito: le ha preparato una cena romantica a casa, con lume di candela e fiori. Quando la moglie gli chiede come mai tutto questo, Liam risponde che solo riscoprendo il gusto di fare le cose insieme sarà possibile rimettere insieme il loro matrimonio e superare il dolore per la perdita di Beth. Hope sembra felice e convinta di voler riprendere in mano la sua vita.

Pubblicità

Intanto nell’ufficio di Brooke la donna discute con il marito Ridge dell’interesse che Thomas sta dimostrando verso la collezione di Hope. La Logan è felice per la vicinanza dei due ragazzi, pensando che possano semplicemente sostenersi a vicenda per superare questo momento difficile e non immaginando che in realtà Thomas ha un secondo fine. Ridge non vuole rivelare alla moglie quanto ha saputo dal figlio per non alimentare altre tensioni, ma cerca di far capire a Brooke che non è poi così un bene che i due ragazzi trascorrano tutto questo tempo insieme. Quando Brooke chiede come mai questa affermazione, Ridge prova a farle credere che è preoccupato del fatto che, al suo ritorno da Parigi, Taylor possa trovare sostegno alle sue idee vedendo che Thomas e Hope vanno così d’accordo. A questo punto anche Brooke si trova d’accordo con il marito perché non ha ancora dimenticato tutte le strategie messe in piedi dalla donna per allontanare Hope e Liam e far tornare suo genere con Steffy, la sua ex moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA