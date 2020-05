Beautiful/ Anticipazioni dal 4 al 9 maggio: Flo manterrà il segreto?

Pubblicità

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 4 AL 9 MAGGIO

Beautiful torna in onda oggi per iniziare insieme al suo pubblico una settimana ricca di colpi di scena in cui, però, alla fine Flo sembrerà pronta a mantenere il segreto su Hope e la sua bambina. Shauna farà la conoscenza di Flo e scoprirà che anche lei sa dello scambio di culle essendo figlia di Reese toccherà quindi a loro due convincere la biondina a tenere il segreto mentre poco lontano, proprio Hope, felice di avere una nuova cugina, ha deciso di farla assumere alla Forrester nonostante i dubbi e le resistenze di Ridge convinto che la cosa non piacerà a Steffy. Liam raggiungerà l’ex moglie a Parigi e sarà la tata delle bambine a chiedergli di rimanere e non tornare subito a Los Angeles dove, intanto, Thomas si sta prendendo cura di Hope. Non vanno bene le cose tra Wyatt e Sally. Il primo nota lo strano avvicinamento della fidanzata al suo ex e così decide di affrontarla, lei, a sua volta, gli rinfaccia il suo avvicinamento a Flo, la sua ex…

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Beautiful continua a regalare grandi soddisfazioni ai fan e mentre negli Usa arriva lo stop alla messa in onda (sono in tv le repliche dei momenti cult), tutti aspettano di sapere quando si tornerà sul set. Forse in previsione di questo, Mediaset potrebbe optare per una pausa o un rallentamento almeno fino a quando tutto non tornerà nella norma. Fino ad allora dovremo accontentarci delle due questioni del momento. Nei giorni scorsi sono state protagoniste Flo, Hope e Katie. La prima continua a pensare e ripensare al suo segreto e alla finta morte di Beth che ha danneggiato quella che adesso ha scoperto essere sua cugina. Zoe la invita a mentire per non perdere tutto e lo stesso ha fatto la madre Shauna che, poi, ha avuto il compito di rincuorare un disperato Bill che ha chiesto a Katie di sposarlo per riunire la loro famiglia ma ottenendo un no come risposta. Proprio quest’ultima si è poi ritirata nell’ufficio della sorella per comunicarle quello che è accaduto ma Brooke è rimasta senza parole convinta che avrebbe dovuto sposare Bill ed essere finalmente felice con lui e il piccolo Will. Sullo sfondo rimane ancora Hope che, su consiglio di Thomas, ha chiesto a Wyatt di partire per Parigi e raggiungere Steffy e le bambine. In questo modo il bel Forrester avrà campo libero con lei…



