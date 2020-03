Beautiful/ Anticipazioni dal 9 al 14 marzo: il ritorno di Thomas in versione dark!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 9 AL 14 MARZO

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 9 al 15 marzo, ci sarà un ritorno inaspettato a Los Angeles, quello di Thomas, figlio di Ridge e Taylor nonché fratello di Steffy. Il ragazzo rientrerà nella sua città natale dopo la morte della compagna Caroline e ovviamente porterà con sè suo figlio Douglas. La più felice di questo ritorno sarà Hope che ne approfitterà per passare molto tempo con loro. Steffy, intanto, comunicherà a Liam la volontà di partire per un lungo viaggio in Europa portando con sé le piccole Kelly e Phoebe, Hope però cercherà di farle cambiare idea per non subire il distacco dalla più piccola delle due. Flo, intanto, si sentirà sempre più in colpa per non riuscire a raccontare la verità su Phoebe/Beth a Hope. Ci sarà anche un nuovo avvicinamento fra Katie e Bill che la inviterà ad una cena romantica al ristorante.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy e sua madre Taylor parlano della situazione della ragazza. La giovane Forrester racconta alla madre dell’ultima visita di Hope, quando si è tolta l’anello nuziale e ha detto a lei e a Liam di volere che le piccole Kelly e Phoebe potessero crescere con il padre e la madre insieme, come una vera famiglia. Taylor, allora, chiede alla figlia quale sia stata la sua risposta e quando Steffy confessa di aver detto a Hope di prendersi il suo tempo per riflettere su quello che vuole e non fare gesti affrettati, la psichiatra si arrabbia molto perché reputa che Steffy abbia perso una grande occasione per ricomporre la sua famiglia. Le parole della madre mandano in crisi Steffy che in realtà non ha mai smesso di amare Liam e di sperare in un suo ritorno. Non immagina assolutamente, però, che Hope sta iniziando a cambiare idea e prova, con l’aiuto di Liam, a reagire a quello che è successo.

In particolare la coppia è a casa di Waytt e Sally e ascoltano il racconto di Flo che sta provando a giustificare la sua storia della finta gravidanza, la stessa versione che aveva già raccontato ad Hope quando si erano incontrate al Bikini Bar. Dopo un iniziale momento di tensione, tutti si daranno da fare per far sentire la ragazza a proprio agio. Soprattutto Hope dirà a Flo di ammirarla molto e la ringrazierà per darle il coraggio di andare avanti facendole capire che non è la sola a dover combattere una dura battaglia per riprendere in mano la propria vita. L’unico che non sembra sereno è Waytt. Innanzitutto è turbato perché Sally ha scoperto solo dalle parole di Flo che la ragazza è stata una sua ex fidanzata. Sente, poi, che nel racconto di Florence c’è qualcosa che non quadra. Per questo motivo inizia a farle alcune domande per approfondire la questione della gravidanza e della decisione di dare la bambina in adozione. Flo, però, è brava a non rivelare ulteriori particolari e cerca prontamente di cambiare argomento. Waytt, allora, per stemperare la situazione le propone di fare un selfie insieme e Flo accetta. Appena la ragazza si alza per prendere un bicchiere di vino, però, Waytt ne approfitta per pubblicare la foto sul suo profilo social. Pensa di compiere un gesto innocuo ma non sa del caos che sta per scatenare. Zoe, infatti, dopo una notte d’amore con Xander, mentre è ancora a letto prende il suo smartphone e vede la foto pubblicata da Waytt. Immediatamente va su tutte le furie perché si rende conto che l’invito fatto a Flo a lasciare immediatamente Los Angeles non è stato accolto e, anzi, la ragazza ha trovato un altro modo per incontrare Hope. Che cosa avrà confessato alla Logan?



