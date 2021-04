Beautiful/ Anticipazioni oggi, 10 aprile: Sally versione hot scaricata da Wyatt!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 10 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 10 aprile, di Beautiful, Brooke continua ad insistere affinché Eric lasci la moglie e allontani per sempre lei e la sua amica Shauna dalla sua vita e dalla sua casa. Il Forrester, però, finalmente prende una posizione e dice a Brooke che non intende lasciare sua moglie e che deve trovare il modo di conciliarsi con la Fuller ma fra le due non sembra tornare la pace. Waytt raggiunge Sally ma non immagina quello che accadrà appena varcata la soglia dell’ufficio: la Spectra ha creato una situazione piccante per ritrovare la loro intimità di coppia. A quel punto lo Spencer è costretto a dirle quello che è successo negli uffici del padre e cioè che ha rincontrato Flo e che ha capito di amarla ancora. Proprio in quel momento Sally capisce che il peggiore dei suoi incubi sta prendendo forma: il fidanzato la sta di nuovo lasciando per la Fulton, così come era accaduto solo qualche mese prima.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, mentre Quinn, Shauna e Brooke litigano ancora, arriva Eric che resta scandalizzato per tutto quello che vede. La Logan prova a discolparsi dicendo all’uomo che sua moglie è impazzita e che l’ha aggredita ma interviene la Fulton che riporta la versione reale della storia, cioè che è stata prima Brooke ad aggredirla e poi Quinn è intervenuta per difenderla. Eric accoglie questa spiegazione ma tende a giustificare la Logan per tutto quello che sta passando e per il fatto che suo marito Ridge si sia spinto oltre con Shauna. Questa difesa, però, manda su tutte le furie Quinn che invece ritiene che suo marito dovrebbe capire e proteggere lei che non solo è sua moglie ma è anche intervenuta nel litigio con Brooke per difendere il loro matrimonio. Eric si sente preso fra due fuochi e non sa cosa dire, se non condannare un comportamento del genere a casa sua. Waytt bacia con passione Flo e sembra finalmente felice di poter stare con la donna che ama ma è la stessa Fulton che lo blocca con una domanda che le sta molto a cuore: se veramente lui ha capito di amare solo lei, che cosa pensa di fare con Sally, visto che è ancora la sua fidanzata? Waytt è in imbarazzo nello spiegarle che in realtà nutre dei dubbi da qualche tempo. La Spectra è una donna fantastica ma forse non è quella della sua vita, anche perché è successo qualcosa che lo ha turbato molto.

Wyatt pronto a tornare con Sally?

Waytt racconta così a Flo dell’episodio in cui Sally lo ha chiamato Liam e le dice di aver compreso proprio in quel momento che forse sposare la Spectra non era la scelta giusta. Flo è molto comprensiva e si affretta a dirgli che con lei non dovrà mai temere una cosa del genere perché è l’unico Spencer al quale sia mai stata interessata. Proprio mentre i due parlano, Waytt riceve una chiamata di Sally che lo invita a raggiungerla alla Forrester. Lo racconta subito a Flo dicendole che sarà l’occasione giusta per porre fine alla loro relazione. In realtà Sally lo ha chiamato su suggerimento di Zoe. La stilista ha raccontato alla modella che nell’ultimo periodo non solo non va bene il suo lavoro ma che per realizzare i disegni, che tra l’altro non sono piaciuti a Steffy, ha trascurato il suo rapporto con Waytt. La Buckingham, allora, le consiglia di ritrovare con il fidanzato la magia di un tempo, magari organizzando per lui qualcosa di bello ed imprevisto. Sally raccoglie il suggerimento e quindi chiama lo Spencer dicendogli che ha sentito moltissimo la sua mancanza e che vuole trascorrere del tempo insieme a lui, iniziando da subito a rimediare alla sua assenza dell’ultimo periodo.

