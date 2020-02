BEAUTIFUL/ Anticipazioni oggi, 11 febbraio: Thorne e Katie, addio famiglia del Mulino

Beautiful, anticipazioni puntata 11 febbraio 2020

Nella prossima puntata di Beautiful, oggi 11 febbraio 2020, Thorne e Katie decideranno di parlare con il piccolo Will per spiegargli con dolcezza cosa sta accadendo al loro matrimonio. Thorne, infatti, ha deciso di lasciare la moglie e di tornare a vivere a Parigi. Tanti dubbi e incertezze anche per Zoe dopo che, avendo saputo la verità da Flo sullo scambio di culle, non saprà come comportarsi. L’ex croupier spiegherà alla ragazza le ragioni di Reese ma la ragazza non sentirà ragioni e vorrà un confronto diretto con il padre senza sapere che in questo modo entrerà in una spirale di bugie e sotterfugi che già hanno coinvolto Hope e Steffy e che rischiano di fare molto male anche a Zoe.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti a Beautiful. Thorne è pensieroso mentre parla con la moglie Katie e si nota che c’è sofferenze nelle sue parole. La moglie, però, non può assolutamente immaginare quanto il più piccolo dei fratelli Forrester sta per dirle. Thorne inizia a dirle che dopo il suo ritorno da Parigi, Katie è stata un’ancora di salvezza che l’ha aiutato a rimettere in piedi la sua vita dopo la morte della prima moglie Darla e della figlia Aly. Dichiara di amarla moltissimo e proprio per questo è difficile dirle quanto sta per comunicarle. Thorne, infatti, ha deciso di chiedere l’annullamento delle nozze. Il matrimonio con Katie è stato deciso troppo in fretta per dare stabilità al piccolo Will e per garantire alla madre di non perderne la custodia, ma oggi queste urgenze non ci sono più e Thorne teme di essersi aggrappato a Katie e a Will per dimenticare il suo dolore. Ora, invece, che Bill è tornato ed è disposto a fare il padre di Will, è giusto che Thorne possa riprendere in mano la sua vita e possa decidere liberamente cosa fare. Per questo motivo, pur amando moltissimo Katie, le consegna la documentazione da firmare per la richiesta di annullamento del matrimonio.

Intanto alla Forrester Creation Sally e Waytt sottopongono i nuovi bozzetti a Hope sperando che possa apprezzarli per farli entrare nella nuova linea moda di Hope For the Future. La ragazza capisce che il gesto è stato fatto per consentirle di tornare ad una vita normale ma spiega al cognato e alla fidanzata Sally che non si sente ancora pronta per dimenticare quello che è accaduto e per rituffarsi nel lavoro. Waytt le dice che non deve sentirsi in colpa perché ha fatto tutto il possibile per far nascere Beth e che ora deve solo voltare pagina e andare avanti. Più tardi, quando racconta a Liam quello che Waytt le ha detto, la ragazza chiede conferma al marito che le ribadisce gli stessi concetti: ci vorrà del tempo per superare tutto ma loro due sono una famiglia e avranno altri figli. I due non immaginano la tragedia che si sta consumando a casa di Reese e che in qualche modo li riguarda. Zoe, infatti, si è recata da Flo per farle ancora qualche domanda sulla questione dell’adozione di Phoebe e sente una conversazione telefonica ambigua fra la ragazza e il padre. A quel punto Zoe la incalza e le fa mille domande ma Flo all’inizio non cede. La situazione cambia quando Zoe la minaccia di chiamare la polizia. A quel punto Flo, terrorizzata, le racconta che Reese ha fatto uno scambio di culle e che effettivamente Phoebe non è sua figlia ma si è solo prestata alla messinscena per denaro. Resta da capire, però, chi sia realmente la bambina e perché Reese ha fatto di tutto per non far sapere nulla a Zoe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA