Beautiful/ Anticipazioni oggi 20 maggio 2020: Flo in crisi, Zoe trema…

Beautiful, anticipazioni oggi 20 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 20 maggio, la vicinanza e l’affetto che ci sono fra Hope e Flo sarà motivo di grande ansia da parte di Zoe che teme che la Fulton possa lasciarsi commuovere dalla sofferenza di Hope e le riveli tutto. Per questo decide di affrontare la ragazza e spiegarle ancora una volta che a questo punto raccontare dello scambio di culle servirebbe solo a causare sofferenza per tutti. Inoltre consiglia Flo di incoraggiare la scelta di Hope di lasciare il marito e crearsi una famiglia con Thomas, così da consentire a tutti di essere felici. Liam, invece, piomberà in ufficio da Hope per affrontare il Forrester e mettere le cose in chiaro: lui e Hope si amano e non c’è nulla che lui possa fare per rovinare il loro matrimonio. Sally, invece, proverà a fare di tutto per riconquistare Wyatt il quale si sentirà combattuto fra l’amore per Sally e il nuovo sentimento che sente rinascere per Flo.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn cerca di consolare Wyatt per la fine della sua storia con Sally ma soprattutto prova a convincerlo che questa rottura non è poi un male così grande. Secondo la donna, infatti, la Spectra non era la donna adatta a lui perché non è mai stata sincera nei suoi confronti. Il fatto che se ne sia andata lasciando la casa nella quale vivevano insieme è una fortuna perché ora Wyatt avrà più tempo per conoscere nuovamente Flo, che mostra ancora un chiaro interesse nei suoi confronti. Il ragazzo, però, pregala madre di non fargli troppe pressioni. Una volta solo, riceve poi la visita di suo fratello Liam, appena sbarcato a Los Angeles direttamente da Parigi. Wyatt gli chiede come mai sia venuto dall’aeroporto direttamente a casa sua invece di recarsi subito a casa, da sua moglie Hope, ma Liam gli spiega che non se la sentiva di affrontare la Logan senza sapere che cosa l’attende e quali sono le argomentazione che il suo rivale Thomas sta utilizzando per convincere Hope a lasciarlo.

Intanto continua la discussione fra Sally e Thomas. Il Forrester prova a far sentire in colpa la Spectra perché ha confessato tutto a Wyatt ma in realtà è preoccupato soprattutto del fatto che il ragazzo possa aver confessato tutto a Liam, spingendolo a tornare a Los Angeles prima del previsto. Consiglia poi a Sally di ritornare subito a casa di Wyatt perché lasciarlo libero vuol dire dare la possibilità ad altre donne di farsi avanti e quindi è il modo migliore per perderlo. Hope, invece, è in un altro ufficio con la cugina Flo e sta raccontandole della proposta di Thomas. In un clima di totale confidenza la Logan ammette di aver preso in considerazione la proposta del Forrester non perché non ami più suo marito ma piuttosto perché sente troppo forti i sensi di colpa per tenere un padre lontano dalle sue figlie. Flo è sconvolta e sa che è solo colpa sua se Hope si trova in questa situazione. Cerca di invogliare, quindi, la cugina a superare questo momento difficile insieme a Liam e le dice che se il loro matrimonio dovesse finire per la morte di Beth sarebbe davvero un insulto alla memoria della sua bambina. Hope è commossa dalla vicinanza di Flo e ammette che non sa come comportarsi con Liam che in serata rientrerà dal suo viaggio a Parigi ma Flo le insinua il dubbio che Thomas non sia così affezionato a lei se ha deciso di metterla in una situazione così difficile e angosciante.



