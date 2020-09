Beautiful/ Anticipazioni oggi, 25 settembre: Flo capisce che Thomas è il diavolo!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 25 SETTEMBRE

Nella puntata di oggi, venerdì 25 settembre, di Beautiful i sensi di colpa di Flo aumentano a dismisura quando le zie le raccontano un episodio a lei sconosciuto: anni prima Thomas aveva cercato di uccidere il fratellastro Rick dando fuoco alla sua casa. La Fulton a questo punto ha un malore perché capisce non solo di essere in pericolo ma anche che proprio il Forrester potrebbe essere colpevole della morte di Emma. Intanto Thomas è sempre più frustrato per i continui rifiuti della moglie e perché ogni volta che prova a fare l’amore con lei, la ragazza oppone resistenza e parla di Liam o di Douglas. Tuttavia prova a mantenere la calma anche se è evidente che è sul punto di scoppiare. Liam resta molto colpito quando Douglas afferma di nuovo che Phoebe in realtà è Beth: attribuisce ad una fantasia infantile questa cosa ma dentro di lui inizia a farsi sempre più strada il dubbio che il bambino non stia raccontando tutto.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Douglas è rimasto a casa con Steffy e Liam e inizia a fare molte domande su Phoebe, chiedendo se sia stata adottata e se la zia conosca la sua vera madre. Steffy risponde anche se è molto stupita di tutto questo interesse, e in questi termini, che il bambino dimostra nei confronti della cuginetta ma viene interrotta dal pianto delle bambine che si sono svegliate. Quando è Liam a restare da solo con il bambino, prova a saperne di più perché in effetti anche lui è molto stupito di questi discorsi se sembrano più grandi rispetto a quelli che potrebbe fare un bimbo dell’età di Douglas. Il bambino è combattuto dal desiderio di dire quello che sa, soprattutto perché la sua vera mamma gli diceva sempre di non dire bugie, ma è anche molto spaventato dalle minacce del padre. Così un po’ tace ma alla fine dice a Liam che non voleva far piangere Hope e che ha detto che Beth era viva perché lo è davvero. Liam ovviamente non crede a queste parole e sostiene che probabilmente il piccolo abbia scambiato il concetto del restare per sempre spiritualmente vicini a chi si ama che non c’è più con il fatto di essere ancora vivi, ribadendo che Beth è morta ormai da mesi. Ma Douglas lo stupisce ancora dicendo con molta sicurezza che non solo Beth è viva ma che può anche mostrargli dove sia.

Thomas è Hope sono arrivati nell’hotel che l’uomo ha prenotato per la prima notte di nozze e non perde tempo, tentando subito un approccio fisico nei confronti della moglie. La ragazza un pò risponde ai suoi baci, rendendosi conto che non può sottrarsi per sempre alle attenzioni di quello che ormai è suo marito, ma comunque non riesce a lasciarsi andare completamente. Blocca le avances del Forrester dicendogli che ha bisogno di tempo ma questa volta Thomas non sembra intenzionato a restare a bocca asciutta e forza un po’ la situazione dicendole che è ora di sgomberare la mente da tutti gli altri pensieri perché devono andare avanti con la loro vita. Hope, però, lo gela completamente dicendogli che non può stare con lui perché non se la sente. Quando il marito le chiede che cosa ci sia che non va e che cosa le passi per la testa, ho ha una sola risposta: sta pensando a Liam. Intanto negli uffici della Forrester Flo raggiunge Brooke, Katie e Donna che parlano di Hope e quando le zie le chiedono un’opinione sulla situazione, la Fulton non ha dubbi: il matrimonio appena celebrato è stato un errore e Hope non avrebbe mai dovuto sposare Liam.



