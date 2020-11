Beautiful, anticipazioni oggi, 3 novembre: Wyatt dice addio a Flo?

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio su Canale5 portando sul piccolo schermo quella che è la reazione di Hope a quello che è successo a Thomas. Il figlio di Ridge è ancora in un letto di ospedale e il padre non può far altro che schierarsi dalla sua parte combattendo tutti coloro che vogliono ancora fargli del male perché è vero che ha sbagliato, ma lui lo difenderà e cercherà di proteggerlo fino alla fine. A complicare le cose ci pensa l’arrivo di Sanchez. Il detective vuole sapere come mai una famiglia tanto potente come quella dei Forrester non sia a lavoro per cercare di capire le cause dell’incidente e prova a pensare che forse nascosto dietro a questo silenzio c’è qualcosa che forse lui non sa. Ma cosa? Quinn chiede a Wyatt di dimenticare Flo e non aspettarla perché sicuramente non è la donna della sua vita, almeno non quella sincera e altruista che lui immaginava.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, al capezzale di Thomas si sono alternati Ridge, Liam, Brooke e Hope. Il primo è pronto a proteggere il figlio nonostante tutto quello che è successo, il secondo, invece, è lì per minacciarlo e promettendo che mai e poi mai sarà perdonato per quello che ha fatto. Il giovane Spencer viene interrotto da Ridge che lo invita a pensare che lui deve perdonare e proteggere suo figlio e forse questo lui ancora non lo può capire perché non ha mai amato così nessuno. Non è dello stesso parere Brooke che si avvicina a Thomas solo per confermare che non lo perdonerà mai e forse nemmeno Ridge riuscirà a perdonarle il fatto di averlo spinto in quel modo rischiando di ucciderlo. Ciliegina sulla torta è l’arrivo di Hope. La giovane confida a suo marito che mai e poi mai otterrà il suo perdono perché sapeva tutto su Beth e ha mentito solo per averla accanto a sé senza nemmeno l’amore a tenerli insieme. Dall’altra parte della città, alla Forrester, Quinn si sfoga con Liam dopo l’incontro/scontro con Shauna. La donna gli ha chiesto aiuto per tirare fuori dalla prigione la figlia ma lei ha detto no perché per mesi l’hanno presa in giro e lo stesso ha fatto Flo con Wyatt che non può non essere d’accordo con la madre. I due ne parlano in ufficio alla Forrester e lo stesso rampollo ha dato ragione alla madre spingendola a dimenticare quello che è successo ma, soprattutto, a chiudere con Shauna, lui riuscità a fare lo stesso con Flo?



