Beautiful/ Anticipazioni oggi, 9 giugno 2020: Steffy sconvolta per le parole di Liam!

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 9 giugno 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 9 giugno, Liam racconterà a Steffy che Hope ha deciso di lasciarlo per dargli modo di fare il padre e avere a sua volta la possibilità di poter stare con Douglas. Steffy è convinta che la decisione della Logan sia stata presa sull’onda del dolore per la morte di Beth e suggerisce a Liam che bisognerebbe lasciarle il tempo di poter capire da sola che non è in questo modo che starà meglio. Nel frattempo inviterà Liam a trascorrere più tempo possibile insieme a lei e alle bambine, così da potersi distrarre e capire bene che cosa desidera anche lui. Thomas, intanto, riuscirà a convincere il padre Ridge della bontà del suo progetto e questo diventerà argomento di un duro scontro fra lui e sua moglie Brooke. Infine ci sarà un incontro accidentale fra Liam e Thomas che si trasformerà presto in uno scontro acceso: lo Spencer accuserà il giovane Forrester di aver manipolato la moglie per riuscire a convincerla a divorziare, a sua volta Thomas ribatterà a Liam accusandolo di essere molto egoista nel non voler rispettare i desideri di Hope.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Dopo aver accettato la decisione di Hope di rompere il loro matrimonio, non prima di averle strappato la promessa di un’ultima notte insieme, Liam va all’aeroporto per prendere Steffy, Kelly e Phoebe di ritorno da Parigi e riaccompagnarle a casa. Stare con la sua ex moglie e le bambine fa molto bene allo Spencer che inizia a raccontare a Steffy le vicende che ha vissuto negli ultimi giorni per colpa di suo fratello e la decisione presa da sua moglie che vuole chiedere il divorzio. Anche Hope ha sentito il bisogno di raccontare a qualcuno quello che sta succedendo nel suo matrimonio e così va a trovare sua madre. Quando dice a Brooke che, pur amando moltissimo Liam, gli ha comunque comunicato la sua intenzione di divorziare, la Logan prova a fare di tutto per farle cambiare idea, cercando di far ragionare la figlia sul fatto che è giovane e che nella sua vita potrà ancora avere figli. Hope, però, le confessa di sentirsi molto egoista perché fino ad ora, per dare spazio ai suoi desideri, ha lasciato soffrire tre bambini che non possono contare su entrambi i genitori. Per questo motivo, anche se prova per il marito gli stessi sentimenti del giorno delle loro nozze, manderà avanti le pratiche della separazione per consentirgli di fare il padre e per avere lo spazio necessario per diventare la madre di Douglas.

Pubblicità

Ridge sta avendo la stessa discussione negli uffici della Forrester con suo figlio. Thomas è andato dal padre a mostrargli i nuovi disegni per la collezione Hope For The Future e il Forrester ha approfittato dell’occasione per farlo riflettere sul suo piano per riconquistare Hope. L’uomo ammette che non è concettualmente contrario all’idea che le coppie possano essere rimescolate e che Liam possa ritornare con Steffy e Douglas trovare una mamma in Hope, ma è davvero convinto che la fine del matrimonio fra Liam e Hope possa automaticamente voler dire che Hope accetterà di risposare Thomas? Ridge consiglia al figlio di lasciare che le cose vadano nel loro verso e di iniziare ad andare avanti con la sua vita, magari cercando una baby sitter che lo aiuti nel crescere Douglas così da avere più tempo anche per cercare una donna che lo ami davvero e non che sia spinta a stargli accanto per i sensi di colpa. Thomas, però, è molto convinto della bontà dei suoi intenti e del fatto che alla fine anche Hope si accorgerà che lasciare Liam per stare con lui sia la cosa che davvero la può rendere felice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA