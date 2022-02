Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 febbraio: Hope e Steffy in ansia per Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 1 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, della soap opera statunitense “Beautiful” Brooke si presenta al capezzale di Thomas e visto lo stato agitato di Hope, le consiglia di tornare a casa, promettendole che l’avrebbe avvisata se ci fossero state novità. Purtroppo secondo il parere medico di Finn, la causa del malessere di Thomas non è dovuto alla caduta come presume Steffy, ma è la conseguenza di una lesione cerebrale persistente, pertanto la diagnosi potrà essere sciolta dopo aver visionato i test a cui è sottoposto il giovane stilista, probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico. Alla Forrester la notizia del ricovero di Thomas ancora non si è sparsa e tutto il personale continua a svolgere le proprie mansioni come se niente fosse. Zende è impegnato a creare nuovi modelli e la sintonia con Paris è sempre più forte. Entrambi provano attrazione e non sono indifferenti, difatti continuano a flirtare con passione e interesse, compiendo ogni giorno un passo in avanti.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Zende racconta a Paris di quella volta in cui Ridge per festeggiare il compleanno di Thomas ha preso in affitto un intero parco giochi, la ragazza rimane stupita, il suo entusiasmo cresce ogni volta che il ragazzo parla dei Forrester, il desiderio di Zende è di recuperare quel rapporto con il cugino, quando da piccoli stavano sempre insieme e vicini. In questo momento per Thomas non è un momento favorevole, ricoverato d’urgenza all’ospedale sta rischiando la vita. Da tempo il giovane è in preda a visioni, parla con un manichino che ha le sembianze di Hope, non riesce a togliersi dalla testa la Logan che è sposata con Liam e che per colpa del suo comportamento ossessivo nei suoi confronti sta mettendo a rischio il matrimonio. Hope dopo aver cenato con Douglas e Thomas torna a casa, ma si accorge di aver lasciato la borsa nell’appartamento del giovane Forrester, quando si presenta per recuperarla scopre che l’uomo sta parlando con un manichino che ha il suo stesso aspetto. Hope vedendolo agitato e in preda a una crisi, cerca di tranquillizzarlo dicendogli che lo avrebbe aiutato ad uscirne fuori, ma Thomas all’improvviso perde i sensi e cade svenuto a terra. Hope chiama i soccorsi che trasferiscono lo stilista in ospedale in codice rosso.

I primi ad essere avvisati sono Ridge e Steffy che si presentano al pronto soccorso e apprendono dai medici che Thomas è molto grave, ha le convulsioni. Ridge non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere una cosa del genere, la figlia gli racconta che qualche giorno prima il fratello è caduto sbattendo la testa, mentre discuteva con Liam. Il Forrester accusa il giovane di aver procurato il malore a Thomas, ma Steffy lo rassicura dicendogli che è caduto da solo. In quel momento arrivano Hope e Liam, Ridge chiede alla Logan cos’è successo, visto che è stata lei a chiamare l’ambulanza. La donna sconvolta racconta l’atroce scoperta, ossia di aver visto Thomas in preda a una crisi parlare con un manichino che ha le sue stesse sembianze. Quando lei ha cercato di tranquillizzarlo è svenuto cadendo a terra. Ridge e Steffy rimangono senza parole e hanno difficoltà a credere a quello che hanno appena sentito. Il dottore intanto comunica ai Forrester che il giovane deve essere operato con urgenza perché le convulsioni sono peggiorate e se non si arresta l’emorragia celebrare rischia di morire. La vita di Thomas è appesa a un filo, riuscirà a superare questo brutto momento e Liam ora che è al corrente che Hope non ha baciato il Forrester come si sentirà visto che a tradire fisicamente la moglie è stato lui andando al letto con Steffy?

