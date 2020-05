Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2020: Zoe scopre di Hope e Flo..

Pubblicità

Beautiful, anticipazioni puntata 1 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 1 maggio, Zoe è rientrata a Los Angeles dopo il viaggio a Londra e riprende il lavoro. In ufficio Brooke le racconta delle novità su Flo e sul fatto che sia una Logan, aggiungendo che è molto felice dell’amicizia nata fra il nuovo membro della famiglia e Hope visto che, avendo entrambe perso una figlia, possono capirsi perfettamente. Questa notizia manderà in panico Zoe che deciderà di recarsi a casa di Flo per affrontarla una volta e per tutte, così da capire quali siano le sue intenzioni circa il segreto dello scambio delle culle. Intanto Bill capirà una cosa che per tutto questo tempo non ha voluto ammettere con se stesso: ama ancora Katie e per questo le chiederà nuovamente di sposarlo con una romantica dichiarazione e tanto di anello di fidanzamento. La Logan, però, molto turbata da questa richiesta, fra le lacrime opporrà un netto rifiuto al suo ex marito, senza dare spiegazioni sul perché di questo gesto.

Pubblicità

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas continua le sue manovre per convincere Hope che la soluzione migliore per tutti sia quella di far andare Liam a Parigi e che lei resti a Los Angeles ad occuparsi di Douglas. Poi le chiede di non far vedere a nessuno il video delle bambine e di non parlarne perché non vuole mettere nei guai Amalia che lo ha girato. In Hope si generano tantissimi sensi di colpa perché sa benissimo che Liam sente molto la mancanza delle bambine e viceversa. Intanto Liam è in ufficio da Wyatt e i due parlano dell’evoluzione che il suo matrimonio con la Logan sta vivendo. Proprio il fratello gli consiglia di andare a trovare le bambine a Parigi ora che Hope sta meglio e può restare da sola. Per questo motivo, quando rientra a casa e trova Hope che parla con Thomas, resta molto stupito del fatto che i due stiano proprio parlando della possibilità che Liam si unisca alla delegazione legale della Forrester Creation che sta per andare a Parigi. Quando la moglie lo prega di raggiungere le sue figlie a Parigi per trascorrere qualche giorno con loro, ribadendo che lo ama moltissimo e che la separazione non durerà più di qualche giorno, allora Liam accetta, pur guardando con molto sospetto la presenza del giovane Forrester a casa sua.

Pubblicità

Intanto a casa di Wyatt Quinn ha aspettato l’arrivo di Sally per poi intimarle di andare via. La donna accusa la Spectra di aver approfittato della situazione e di aver sfruttato la gentilezza di Wyatt che l’ha ospitata gratuitamente a casa sua in un momento di difficoltà ma Sally non ha esitato a sfruttare il ragazzo, mettendo anche in pericolo il suo rapporto con il padre Bill, per avere la possibilità di rimettere in piedi la Spectra Fashion, salvo poi mandare tutto all’aria non appena ha avuto un’opportunità migliore da parte della Forrester. Per questo motivo Quinn crede che in realtà Sally non ami davvero Wyatt perché proprio in occasione di questo episodio lavorativo non ha esitato a calpestare i sentimenti del fidanzato, senza curarsi di avergli procurato un dolore. Durante il litigio, però, arriva anche Wyatt che è molto in imbarazzo per quanto la madre sta dicendo e, non senza difficoltà, riesce a convincerla ad andare via. Una volta rimasto da solo con la fidanzata, le chiede scusa per la scenata della madre ma non ha il coraggio di rispondere alla domanda posta da Sally: è vero che ha sofferto molto per il suo rifiuto di raggiungerlo alla Spencer Communication per lavorare insieme?



© RIPRODUZIONE RISERVATA