Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 marzo: Liam sul punto di confessare il tradimento

Beautiful, anticipazioni puntata 1 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 1° marzo, della soap opera statunitense “Beautiful” Paris decide di accettare il lavoro alla Fondazione Forrester e corre subito dalla sorella per raccontarle della meravigliosa opportunità. La reazione della modella, però, gela subito la più piccola delle Buckingham, perché si rende conto che Zoe non ha assolutamente intenzione di appoggiare la sua decisione né è felice di saperla a Los Angeles, così presente nella sua vita. Liam è ancora più in tensione perché la bugia detta da Steffy lo fa apparire ancora più un eroe agli occhi di Hope. Decide quindi di venire meno alla promessa fatta alla Forrester e di raccontare alla moglie del tradimento e delle circostanze che l’hanno portato a farlo, ma alla fine non riesce a dire la verità a Hope. Intanto Steffy torna a casa da Finn ma è molto preoccupata e il medico intuisce che c’è qualcosa che non va nel comportamento della fidanzata. Ovviamente Steffy cerca di rassicurarlo perché non può dire che teme che la loro relazione sia sul punto di interrompersi bruscamente per un suo errore.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful“ Hope arriva a casa mentre Steffy e Liam stanno parlando animatamente e la ragazza sente chiaramente la Forrester dire allo Spencer che non deve assolutamente farne parola con la moglie. Allarmata entra subito in casa e chiede spiegazioni su che cosa non vogliono farle sapere ma Steffy è pronta con una scusa: dice alla sorellastra che Liam ha chiesto il suo aiuto per fare una sorpresa a sua moglie in quanto vuole per una sera dimenticare che sono genitori e puntare soprattutto al loro rapporto di coppia. Per questo motivo ha preparato cena, fiori e candele ma ascoltando la loro conversazione ora Hope ha rovinato la sorpresa. La Logan cambia subito espressione e si addolcisce, sentendosi in colpa per aver pensato male del marito al quale ovviamente chiede conferma. Il ragazzo non può che sostenere la tesi di Steffy. Intanto nella casa sulla spiaggia Wyatt e Flo hanno fatto la conoscenza di Finn e hanno anche modo di scambiare qualche opinione con il medico circa il suo rapporto con Steffy. La coppia gli dice di apprezzare la loro relazione e di essere felici che lui sia entrato nella vita della ragazza, invitandolo a fare riferimento a loro due in caso di qualsiasi problema.

Zoe dice a Carter che non vuole che Paris inizi a lavorare alla Forrester e l’avvocato non riesce a capire per quale motivo la modella si accanisca così tanto contro la sorella. Sospetta che ci sia qualcosa sotto e inizia a d incalzare la fidanzata perché dice di avere diritto a sapere se ci sono problemi con la sua futura cognata. La Buckingham prima prova a tergiversare perché non sa assolutamente cosa dire, poi inizia un discorso sul fatto che la sorella è una persona molto empatica, che riesce facilmente ad ottenere la simpatia e l’appoggio degli altri, ma che sicuramente non ha l’esperienza necessaria per ricoprire un ruolo così importante come quello della direzione della Fondazione Forrester alla quale Ridge tiene molto. Poiché, però, nota che questo discorso non scalfisce i dubbi di Carter, decide di rigirare il discorso sul fatto che se Paris commettesse qualche errore all’interno della Forrester, la colpa ricadrebbe su Carter che l’ha assunta. La modella ignora che Ridge ha già parlato con Paris ed è rimasto estremamente colpito dall’entusiasmo della giovane, tanto da decidere di proporle immediatamente di iniziare a lavorare per lui. La ragazza è lusingata e orgogliosa della proposta ma ancora non si decide ad accettare anche se vuole fortemente restare a Los Angeles.

