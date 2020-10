Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 ottobre 2020: Liam alla ricerca di Hope per…

Beautiful, anticipazioni puntata 1 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 1 ottobre, Liam riesce ad arrivare in tempo alla Forrester prima che Thomas conduca Hope a bordo dell’elicottero. Il ragazzo riesce a raccontare tutta la verità alla sua ex moglie e soprattutto a dirle che l’attuale marito era a conoscenza di tutto e che ha taciuto solo per riuscire ad averla. Dall’altra parte della porta Thomas, che sta sentendo tutto, urla alla moglie di non credere alle parole dello Spencer ma Hope ha ormai aperto gli occhi. Quando si rende conto di essere ormai con le spalle al muro, il Forrester aggredisce Liam e fra i due si innesca una colluttazione. Intanto Wyatt e Flo sono rimasti da soli a casa e devono affrontare la nuova verità che è appena emersa. Nonostante la Fulton provi a discolparsi, Wyatt però non riesce a perdonarle tutto quello che ha fatto: aveva lasciato Sally solo perché gli aveva omesso un’informazione, ora non può perdonare la donna che ha tenuto nascosto un segreto così importate, rovinando la vita di suo fratello e della famiglia Logan.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Torniamo su cosa è accaduto nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas prova insistentemente a fare l’amore con Hope e questo irrita molto la ragazza perché accusa il marito di non essere paziente come aveva promesso. Fra i due sta per scoppiare una lite ma all’improvviso il Forrester riceve una telefonata dal numero della sorella: in realtà è Douglas che lo accusa di essere cattivo e gli dice di aver raccontato a Liam e a Steffy che Phoebe è in realtà la piccola Beth. Questa informazione fa agitare molto Thomas che, senza dare ulteriori spiegazioni, dice a Hope che è meglio se vanno via e la invita a rivestirsi per lasciare subito l’albergo. Poi chiama la sorella per capire cosa stia accadendo e quando la ragazza gli dice che Liam è corso da Flo, attacca subito il telefono e chiama l’aeroporto per far preparare l’aereo personale per due passeggeri. Steffy riceve la visita del padre e gli racconta di quello che Doyglas dice a proposito di Phoebe e Beth. Ridge prova a minimizzare la cosa, dicendo che probabilmente si tratta della fantasia di un bambino che, dopo aver perso la madre, vuole un po’ di attenzioni da parte degli adulti. La ragazza, però, ribatte che qualunque sia il motivo che ha spinto Douglas a fare certe affermazioni, Thomas dovrà darle più di una spiegazione.

Liam mette alle strette Flo che, non riuscendo più a nascondere il segreto, ammette che Phoebe e Beth sono la stessa persona. Wyatt è sconvolto e non crede alle sue parole, soprattutto quando Hope inizia a raccontare tutta la vicenda, lo scambio delle culle, il coinvolgimento di Reese. Quando inizia a parlare di Emma e della sua morte, Liam va in panico e cerca di parlare con Hope per avvisarla del pericolo che corre. Hope, però, è alla Forrester e quando scopre che Thomas ha intenzione di prendere un elicottero per andare via inizia a protestare perché non vuole partire senza sapere dove. Prima di andarsene, però, Thomas chiama Flo per minacciarla ancora una volta e Liam ha l’opportunità di capire che Hope si trova negli uffici della Forrester e così si precipita in strada per raggiungerla. Intanto Hope si è lasciata convincere da Thomas a non fare domande sul viaggio, visto che l’uomo le dice che si tratta di una sorpresa per il loro matrimonio. Tuttavia qualcosa nel suo istinto le dice di non fidarsi per cui, entrando nell’ufficio che Thomas le ha indicato per aspettare il suo ritorno, si chiude dentro a chiave, senza un apparente motivo ma seguendo semplicemente il suo istinto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA