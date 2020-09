Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Brooke non è felice di…

Beautiful, anticipazioni puntata 1 settembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 1 settembre, Brooke racconta alle sorelle che Hope ha accettato la proposta di matrimonio del figliastro e che lei non è affatto contenta. Anche Katie e Donna sono sconvolte e insieme escogitano un piano per far cambiare idea alla ragazza. Thomas affronta Xander per fargli capire che rischia non solo la carriera ma anche la vita se non la smette di intromettersi nei suoi affari: il ragazzo, disgustato da tutta questa vicenda, decide di lasciare non solo Los Angeles ma anche la stessa Zoe, convinto che la fidanzata sia più preoccupata per le sorti di Thomas che per quelle del suo compagno. La Buchingham, però, non si scompone ed è felice di aver salvato, ancora una volta, la reputazione di suo padre. Anche Ridge decide di affrontare di petto la situazione e dice a Liam che non deve più interferire nella vita di Hope visto che la ragazza non è più sua moglie: la Logan sposerà Thomas e lui deve farsene definitivamente una ragione.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Brooke prova a convincere Hope a restituire l’anello di fidanzamento a Thomas, convinta che non sia questo ciò che la figlia desidera. La ragazza prova a ribattere che, visto che ormai Liam è andato avanti con la sua vita e che lei non riesce a dimenticare la morte di Beth, allora questa è la soluzione migliore per tutti: grazie all’aiuto di Douglas potrà dimenticare il dolore per la perdita della bambina. La Logan seria, però, sa come inchiodarla alla verità e lo fa chiedendole se ha dimenticato Liam e si è innamorata di Thomas: poiché la ragazza non conferma, allora Brooke le chiede di riflettere con attenzione sulle sue decisioni. Intanto Liam parla con Steffy e le dice di essere molto preoccupato per la manipolazione che il fratello sta attivando nei confronti di Hope. La Forrester prova a invitarlo alla calma e soprattutto gli dice di dare una possibilità alla sua ex moglie e alla nuova famiglia che questa si sta costruendo ma, appena resta solo in casa, il ragazzo corre da Hope per cercare di convincerla a cambiare idea.

Xander è corso da Zoe per dimostrarle tutte le prove che ha raccolto per comprovare la colpevolezza del giovane Forrester, implicato nella morte di Emma: i dati del GPS lo inchiodano e il ragazzo intende dimostrarlo a tutti. Per paura che la notizia possa avere delle conseguenze sulla fidanzata, però, Xander prova a convincerla a raccontare a tutti dello scambio di coppie, così da consentire ai Logan e agli Spencer di essere più clementi con lei che ha rimesso le cose a posto. Quando la Buchingham si rifiuta, però, Xander decide di mettere la verità davanti a tutti, dicendole che andrà subito a casa Forrester per raccontare a Hope le verità. Thomas ha incassato la solidarietà e l’appoggio del padre Ridge che, pur ricordandogli che la vera madre di Douglas sarà sempre Caroline, si dice molto lieto per la felicità del figlio. Sentendosi forte di questo successo, il ragazzo va da Steffy per dare la lieta notizia alla sorella ma anche per una sorta di rivincita nei confronti di Liam. Quando non lo trova a casa e viene a sapere che è da Hope, va in panico e accusa la sorella di non sapersi tenere un uomo. La discussione viene interrotta da una telefonata di Zoe che avvisa Thomas di quanto Xander sta per fare. Intanto Liam prova a convincere Hope che la decisione di sposare Thomas è la peggiore che possa prendere e che l’uomo sta tentando di manovrarla, ben sapendo che in realtà lei e Liam ancora si amano. La ragazza, però, ancora scottata dal fatto che lo Spencer sia stato a letto con Steffy, risponde molto piccata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA