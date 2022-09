Beautiful/ Anticipazioni puntata 1 settembre: Hope scopre che Justin ha rapito Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 1 settembre

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda oggi, giovedì 1° settembre 2022, ci rivelano che Hope comincia a sospettare di Justin, se Thomas avesse lasciato la città, l’avrebbe avvisata per tranquillizzare Douglas nel caso lo avesse cercato e poi c’è l’enigma del telefono dimenticato nello studio di Justin. Decisa a scoprire la verità, la Logan torna alla Spencer e comincia a frugare nell’ufficio del Barber alla ricerca di qualche indizio. Il contenuto della telefonata della sua segretaria insospettisce Hope che decide di pedinare l’avvocato. Senza farsi vedere, segue di nascosto il Barber chiedendosi dove stia andando. All’improvviso scorge Thomas chiuso in una gabbia e Justin che lo tiene prigioniero. La situazione è complicata, perché Justin ha sequestrato Thomas? Hope cerca di non farsi scoprire dall’avvocato e quando si allontana, con molta cautela si avvicina all’ex marito. La Logan una volta che si è accertata che il braccio destro di Bill ha ripreso l’ascensore per tornare nel suo ufficio, si mostra a Thomas. Il Forrester è felice di vederla ma teme che Justin possa tornare indietro e farle del male e la invita ad allontanarsi. Lo stilista rivela alla Logan di essere in possesso di un video che scagiona Liam, mostrando che Vinny si è suicidato e non è stato investito di proposito. Il tempo a disposizione non è molto e lo Spencer rischia di essere condannato se la verità non verrà presto a galla. Cosa farà a questo punto Hope, riuscirà a liberare Thomas oppure rischierà di finire in gabbia anche lei se Justin scoprirà la sua presenza?

Beautiful/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Zoe lascia per sempre Los Angeles

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Beautiful Hope è andata in prigione a trovare Liam e vederlo tra le sbarre non la rincuora. La Logan rassicura il marito che presto uscirà dal carcere e verrà dimostrata la sua innocenza ma lo Spencer non è molto sicuro, dubita che Justin stia facendo di tutto per chiarire la sua posizione. La Logan confida a Ridge e Brooke di non sopportare di vedere il marito dietro le sbarre e che deve esserci qualche straccio di prova che possa scagionare il marito. Intanto Thomas continua a trascorrere il suo tempo rinchiuso in una gabbia nei sotterranei della Spencer e le sue richieste di aiuto sono vane. Justin non è intenzionato a liberarlo e si rimprovera di aver lasciato incustodito il suo telefono permettendo a Hope di trovarlo nel cassetto della sua scrivania. Hope chiede a Ridge quanto tempo è trascorso dall’ultima volta che ha avuto notizie di Thomas. Il Forrester le dice che il figlio non risponde al telefono e Hope gli rivela che secondo quanto le ha riferito Justin, è andato alla Spencer per partecipare a un’assemblea, poi è partito e si è dimenticato di portare con sé il telefono lasciandolo nel suo ufficio. Ridge non riesce a spiegarsi come mai il figlio si è allontanato senza dare sue notizie e come mai non sia stato informato dell’assemblea alla Spencer, inoltre trova strano che Thomas abbia lasciato il cellulare da Justin. Brooke ha fiducia nell’avvocato, mentre Ridge comincia a dubitare di lui visto i precedenti. Hope è dello stesso parere, dal colloquio con Justin non è uscita tranquillizzata, soprattutto perché l’avvocato si è rifiutato di restituirle il telefono di Thomas dicendo che glielo avrebbe dato personalmente al suo ritorno. Justin va da Thomas che lo implora di lasciarlo libero. L’avvocato non ha nessuna intenzione di farlo, perché teme che il Forrester possa denunciarlo alla polizia. Thomas ha le prove che Vinny si è suicidato, sul suo telefono c’è un video che potrebbe scagionare Liam, ma Justin non vuole usarlo a suo favore, perché vuole vendicarsi di Bill.

