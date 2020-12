Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 dicembre: Brooke sconvolta per…

Beautiful, anticipazioni puntata 10 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 10 dicembre, Brooke è rimasta sconvolta dalla rivelazione di Denny per quanto riguarda la notte che Ridge ha trascorso con Shauna. Per questo motivo ha fretta di tornare a casa per affrontare il marito e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Non sa, però, che suo marito sta provando a organizzare per loro una serata romantica con una cena a lume di candela, così da mettere da parte tutti i problemi che hanno avuto negli ultimi periodi. Shauna prova invece a convincere Bill che lei e sua figlia sono molto pentite per tutto quello che è accaduto ma lo Spencer non è intenzionato a mettere da parte il suo astio nei confronti delle persone che ritiene responsabili delle sofferenze di Hope, Liam ma anche Steffy. Per questo motivo le dice che nessuno della famiglia Logan né di quella Spencer riuscirà mai a perdonare quello che loro due hanno fatto e non verranno mai più accolte in famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam attende a casa di Brooke il ritorno di Ridge perché vuole parlargli. Quando il marito di sua suocera arriva, lo Spencer gli racconta quello che ha saputo da Douglas circa quello che suo padre gli aveva detto per spaventarlo così tanto. Liam è molto preoccupato per il bambino: sia lui che Hope tengono molto a Douglas e vogliono per lui il meglio, così pensano che in questo momento non sia il caso che il bambino possa passare del tempo insieme al padre fino a che Thomas non riiscirà a risolvere i suoi problemi. Ridge, però, lo prega di non immischiarsi perché non si tratta della sua famiglia. È d’accordo con tutti gli altri, però, sul fatto che il ragazzo abbia commesso delle cose orribili e debba ora riprendersi e sistemare la sua vita ma si sta facendo aiutare da sua madre Taylor e potrà risolvere i suoi problemi solo stando con suo figlio e la sua famiglia, circondato dall’affetto di tutti. Poi lo invita ad essere più compassionevole nei confronti di Thomas. Quando Liam va via, Ridge decide di organizzare una serata speciale per lui e Brooke, così da stemperare il clima di tensione che si respira in casa.

Thomas prova ancora a convincere Denny ad aiutarlo nel distruggere il matrimonio di suo padre e di Brooke. Il barman inizialmente non vorrebbe ma quando il Forrester gli promette una carriera di successo come modello della sua casa di moda, alla fine cede. Così quando arriva la Logan esegue esattamente tutto quello che Thomas gli ha chiesto e rivela alla donna che la sera in cui Ridge ha dormito al Bikini non era solo ma con lui c’era Shauna. La donna è sconvolta perché non riesce a credere che il marito possa averla tradita e soprattutto con la Fulton, una delle donne che lei più odia al mondo. Proprio Shauna è in ospedale per avere informazioni di Katie ma ovviamente lo staff, non trattandosi di una parente, non dice nulla. Mentre sta per andare via incontra Bill che ovviamente è al capezzale della moglie ma lo Spencer non è felice di vederla lì. Prima dice alla donna che sua moglie ha necessità di un trapianto di rene che una grave insufficienza renale, poi la prega di andare via perché non vuole avere nulla a che fare con la donna che ha fatto di tutto per rovinare la vita di suo figlio, di sua moglie e di molte altre persone della loro famiglia. Shauna prova a giustificarsi dicendosi pentita e aggiungendo che, per chi come lei e sua figlia non hanno mai avuto nulla nella vita, è grande la paura di perdere tutto e questo terrore le ha spinte a fare le scelte sbagliate.



