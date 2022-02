Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: Steffy e Liam, un amore da ricordare

Beautiful, anticipazioni puntata 10 febbraio

Nella puntata della soap opera “Beautiful” di oggi, giovedì 10 febbraio, Steffy insiste nel dire a Liam che il loro amore resterà un dolce ricordo che devono custodire nel cuore, ma è tempo di guardare alle loro relazioni attuali e quindi di fare in modo che i loro rispettivi compagni non sappiano cosa è successo tra loro. Hope intanto è ancora in ospedale e si confronta con Finn sulle condizioni di salute di Thomas. Riesce finalmente a raccontare al medico che le allucinazioni provocate dal sangue che premeva sul cervello dello stilista lo hanno portato a baciare il manichino con le sembianze della Logan. Finn è sconvolto da quanto ascolta perché neanche lui aveva immaginato una situazione così grave, tuttavia è certo che da questo momento in poi il ragazzo starà meglio e non ci saranno altri episodi del genere.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Thomas è terrorizzato dal fatto di poter essere un pericolo per Douglas e quindi racconta disperatamente a Hope di aver davvero confuso il manichino, immaginando che fosse lei. La Logan tenta di rassicurarlo perché non è pazzo ma ha solo avuto un problema fisico: la caduta e il conseguente trauma cranico gli hanno provocato le allucinazioni, quindi lui non è un problema né per il bambino né tanto meno per lei. Hope vorrebbe chiamare un medico perché nota che il ragazzo inizia ad agitarsi molto ma lo stilista la ferma perché ha bisogno di dirle una cosa importante. Tutto quello che è accaduto è servito per fargli capire che in realtà lui è la ama davvero. Rispetta il rapporto che ha con Liam e la decisione della Logan di costruirsi una famiglia e una vita con lo Spencer e per questo lui non proverà mai più a mettersi in mezzo. Tuttavia è perdutamente innamorato di lei, la considera la vera madre di Douglas e non smetterà mai di provare questo sentimento nei suoi confronti, probabilmente perché è quel tipo di persona che si innamora una sola volta nella vita. Hope non sa cosa dire di fronte a questa dichiarazione d’amore.

Sempre d’amore sono le parole che si scambiano Liam e Steffy. Il ragazzo guarda la foto che li ritrae insieme e che è sempre esposto a casa della Forrester. Lo Spencer le dice che la ama, non ha mai smesso di farlo e probabilmente lo farà per sempre. QUando quella sera è arrivato a casa sua e le cose sono sfuggite di mano, ha davvero pensato che con Hope fosse finita e che quindi ci fosse la possibilità di ritornare ad essere una famiglia, con Steffy e Kelly. La ragazza confessa di aver provato lo stesso e non si pente di quello che hanno fatto, visto che pensa che l’amore che c’è e sempre ci sarà fra di loro, tanto da considerarli una famiglia anche se stanno con altre persone, ne è la dimostrazione. Proprio per questo motivo, però, è importante preservare le loro relazioni e per questo non deve assolutamente confessare la verità a Hope altrimenti perderanno sia lei che Finn. Negli uffici della Forrester, Zoe si mostra seriamente preoccupata per le condizioni di salute di Thomas e si chiede come abbia fatto a non rendersi conto che stava male. Carter è molto commosso da tale premura e dice che questo è uno dei motivi per i quali la ama tanto e non vede l’ora di diventare suo marito. Anche la modella ha delle parole molto dolci nei confronti del fidanzato e conferma il suo desiderio di diventare presto sua moglie. Queste parole suscitano la gelosia di Zende che assiste alla conversazione e che fa di tutto per non far capire il suo disagio.

