Beautiful/ Anticipazioni dell’11 e 10 gennaio: Liam, Steffy e Phoebe, è amore!

Beautiful, anticipazioni puntata 11 gennaio

Beautiful torna in onda domani pomeriggio riprendendo il suo posto al sabato al fianco di Amici 19. Ancora una volta al centro di tutto ci saranno Liam e Steffy e, in particolare, la voglia di quest’ultima di conoscere la bambina che Reese ha in serbo per lei. Il dottore continua ad usare il suo ascendente su Taylor per insistere in questo percorso di adozione e, alla fine, sembra proprio che arriverà il benestare non solo di Steffy ma anche di Liam che accompagnerà la sua ex moglie in questo suo percorso. La piccola porterà luce non solo nella vita dei due ma anche di Hope che quando conoscerà Phoebe perderà la testa per lei sentendo da subito un legame profondo con la bambina. In molti penseranno che questo suo sentimento sia legato alla perdita subita ma presto capiremo che quella bambina è proprio la figlia che credeva morta e sepolta. Siamo sicuri che sarà un lungo inverno caldo quello che ci attende.

Beautiful, anticipazioni puntata 10 gennaio

Stando a quanto anticipato dagli spoiler di Beautiful già oggi, venerdì 10 gennaio 2020, assisteremo a qualche nuovo colpo di scena. Steffy accompagnata da Liam, andrà a conoscere la bambina. Ovviamente nessuno di loro immagina che la piccola non sia la figlia vera di Florence ma che si tratti proprio di Beth, la neonata che Liam e Hope credono ormai morta. In particolare la giovane donna sembra essersi completamente isolata da tutto e tutti. Invani i tentativi della madre Brooke e di Liam di farla uscire da quella solitudine in cui sei è rifugiata per superare il proprio dolore. Il complotto architettato dal dottor Reese con la complicità di Flo ha gettato la coppia nella più cupa disperazione. Liam sta per adottare con Steffy quella che in realtà è la figlia sua e di Hope, e Kelly finirà per avere come sorellina quella che in realtà è la sua sorellastra. Ma il dottor Reese riuscirà a portare a termine il suo piano? Davvero Hope continuerà a piangere la morte di sua figlia, che invece in realtà è viva? Per saperlo non ci rimane che attendere nuove entusiasmanti puntate di Beautiful, in onda ogni giorno su Canale 5.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nella puntata di Beautiful di ieri, giovedì 9 gennaio 2020, abbiamo potuto assistere all’incontro tra Liam e sua figlia Beth. La bambina che il dottor Reese vuole dare in adozione a Steffy è infatti proprio la piccola che il giovane Spencer e Hope credono morta. Quando Steffy chiede a Liam di accompagnarlo a vedere quella che potrebbe diventare la sorellina tanto desiderata per Kelly i due ignorano il complotto che ha in realtà architettato il dottor Reese con la sua amica Florence. Sommerso di debiti e con gli aguzzini alle costole, il ginecologo ha visto in questa opportunità l’unica possibilità di salvaguardare l’incolumità di sua figlia Zoe, finita sotto il mirino dei suoi aguzzini. Sfruttando la sua amicizia con Flo e l’influenza che il dottor Reese ha su Taylor ha così approfittato della situazione venutasi a creare in clinica il giorno del parto di Hope per far credere a tutti che Beth fosse nata morta. Liam e la Logan stanno adesso passando un periodo davvero difficile. Entrambi fanno fatica a superare il lutto per la perdita della loro bambina e sicuramente lo Spencer non immaginerebbe mai che quella bambina che lui ha davanti proprio la piccola Beth. Steffy dal canto suo è piuttosto perplessa dall’adozione proposta da Reese. Dentro di se teme infatti che adottare una bimba in questo momento potrebbe significare accentuare ulteriormente il dolore dei due. Ma Reese ha fretta di concludere l’adozione. I suoi aguzzini londinesi sembrano non essere affatto intenzionati ad attendere ancora. Per Katie intanto le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto. Will e Bill trascorrono adesso molto più tempo insieme e sembra che l’intesa tra padre e figlio proceda nel migliore dei modi. Bill sembra adesso aver davvero messo al primo posto i veri valori della vita. Il cambiamento però non convince ancora Thorne, che non appare del tutto convinto che lo Spencer sia davvero adesso un uomo migliore. Chi dei due avrà ragione? Per saperlo non ci rimane che attendere nuovi eventi che, siamo sicuri, terranno ancora incollati davanti allo schermo con il fiato sospeso tutti gli appassionati della soap americana.



