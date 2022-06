Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 giugno: Thomas disperato vuole la verità

Beautiful, dove eravamo rimasti: Vinny viene riconosciuto da Finn e Thomas

Nelle precedenti puntate di Beautiful la trama narrativa si è concentrata principalmente sull’improvvisa morte di Vinny, investito accidentalmente da Liam. Il corpo del ragazzo è stato trovato e portato in obitorio: lì Finn l’ha subito riconosciuto, sebbene non siano stati trovati con lui documenti o cellulare che identifichino la sua identità. Il medico, sconvolto, ha subito contattato telefonicamente Thomas per raccontargli quanto accaduto. Il Forrester è immediatamente accorso in ospedale accompagnato da Hope e, trovatosi di fronte al cadavere di Vinny, non ha potuto fare altro che confermare la morte del suo grande amico.

Liam intanto continua a non darsi pace: vorrebbe costituirsi immediatamente alla polizia ma il padre Bill glielo proibisce. Dice che al momento non ci sarebbero prove effettive contro di lui: i documenti di Vinny sono stati da lui trafugati dopo l’incidente e anche la macchina è stata allontanata dal luogo del fatto. Costituirsi, inoltre, significherebbe di fatto segnare il proprio destino: Liam infatti aveva un movente per uccidere Vinny, visti i precedenti burrascosi rapporti, e nessuno dunque crederebbe alla versione di un incidente accidentale.

Nelle anticipazioni della nuova puntata di Beautiful in onda oggi venerdì 10 giugno, assistiamo alla disperazione di Thomas. Accorso in ospedale dopo la chiamata di Finn, il Forrester ha riconosciuto il corpo di Vinny ed è assolutamente intenzionato a scoprire la verità. Vuole sapere a tutti i costi chi è stato il pirata della strada a provocargli la morte e, soprattutto, a non prestargli soccorso subito dopo l’incidente lasciandolo morire sull’asfalto. Al fianco di Thomas c’è Hope, che ha un’idea su quello che possa essere accaduto: Vinny, infatti, potrebbe essere stato investito di proposito.

La crisi di Liam dopo l’incidente si acuisce ulteriormente per via di Bill. Padre e figlio hanno infatti un duro scontro in cui Bill gli fa notare nuovamente di avergli salvato la vita, insabbiando le prove e fuggendo dal luogo del fatto. Sul fronte opposto il giovane ritiene che il padre non meriti alcuna gratitudine: la verità prima o poi verrà a galla e Liam rischia grosso, perché dopo l’incidente è fuggito non prestando soccorso a Vinny e non denunciando. Bill ha intanto fatto sparire l’auto e il portafoglio del ragazzo: l’ultima cosa di cui doversi liberare è il suo telefono, l’ultima, effettiva prova.











