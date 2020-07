Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 luglio 2020: Flo e Steffy, la tensione sale e…

Beautiful, anticipazioni puntata 10 luglio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 10 luglio, Flo sarà molto tesa durante l’incontro con Steffy e la Forrester. Il tutto è legato al fatto di aver dato in adozione la figlia, la rassicura raccontandole di quanto amore Phoebe abbia portato nelle loro vite e di come sia diventata il fulcro di tutta la loro famiglia. Thomas, invece, approfitterà del clima magico che si è creato intorno al vestito da lui disegnato per tentare un nuovo approccio con Hope e chiederle nuovamente di sposarlo. La risposta della ragazza non sarà però quella da lui sperata. Ci sarà anche un nuovo incontro fra Thomas e Xander il quale manifesterà di nuovo la sua intenzione di rivelare tutta la verità a Hope, attirandosi minacce molto pesanti da parte del Forrester, ormai ossessionato dalla ragazza.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Beautiful. Brooke prova a mettere in guardia Hope su Thomas, ricordandole che non è una persona così innocua come possa pensare ma è una persona che già in passato aveva dimostrato di avere squilibri mentali. In effetti Thomas ormai vive in un mondo di fantasie dove Hope è follemente innamorata di lui e desiderosa di trascorrere il resto della vita insieme. Invogliato dal fatto che ormai la giovane Logan sia una donna libera, Thomas decide di fare la mossa fatale e invita con una scusa la ragazza negli uffici della Forrester dove ha preparato per lei un bellissimo abito di alta moda, realizzata su suo disegno, e le chiede di indossarlo per lui. Intanto a casa, Brooke e Ridge discutono di Thomas e delle sue intenzioni per il futuro. Senza mezzi termini l’uomo dice alla moglie di essere assolutamente felice delle intenzioni di Thomas, del fatto che stia prendendo in mano le redini della famiglia e che stia spingendo tutti nella direzione giusta, per far sì che ogni bambino possa essere incluso in un nucleo familiare con due genitori che si amano, per non subire i traumi che lui e le sorelle hanno vissuto da piccoli. Brooke è sconvolta perché non trova sana l’ossessione del ragazzo per Hope, visto che lei è ancora innamorata di Liam, ma per Ridge questa è la piega giusta che gli eventi dovevano prendere.

La vita di Liam e Steffy continua a scorrere tranquilla e il ragazzo propone di trascorrere la giornata al mare. La Forrester è entusiasta perché spera che questi momenti servano per cementare la loro neonata famiglia ma ha un attimo di perplessità quando scopre che ci saranno anche Waytt e Flo, che lei immagina essere la madre naturale di Phoebe. Anche Flo ha la stessa reazione quando scopre che la bella giornata di mare che il fidanzato le ha prospettato in realtà è con Steffy e le bambine. Waytt prova a convincerla che prima o poi dovrà affrontare questa situazione, soprattutto ora che fra di loro la storia si sta cementando e che Liam vive di nuovo con Steffy. Ovviamente il ragazzo non immagina per quale motivo Flo sia così resistente e pensa che sia legato al fatto che la Fulton ha dato in adozione sua figlia. Flo non vorrebbe andare, poi si lascia convincere dalle parole di Waytt e soprattutto spera che, vedendo con i suoi occhi che la bambina sta bene e che Liam e Steffy formano insieme una famiglia felice, i suoi sensi di colpa per aver taciuto dello scambio delle culle possa farla sentire meglio e aiutarla ad andare avanti con la sua vita. Decide così di accettare la proposta del fidanzato, anche per non rovinare le sue aspettative di vedere Flo finalmente integrata con la sua famiglia e in modo particolare con il fratello e le sue nipoti.



