Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 luglio: confronto tra Brooke e Ridge

Beautiful, anticipazioni puntata 10 luglio

Nella puntata di sabato 10 luglio di Beautiful, Brooke e Ridge hanno finalmente un confronto e la donna prova a spiegargli le sue motivazioni: il bacio a Bill è stato un errore ma è successo perché non si sentiva capita da suo marito. Intanto lo Spencer rinfaccia a Quinn di essere stata la causa della sua rottura con Katie, semplicemente per un capriccio, per vendicarsi della sua eterna rivale Brooke. La Fuller, però, gli spiega che in realtà a iniziare questa guerra è stata proprio la Logan che ha tentato di convincere Eric a cacciarla di casa. Flo è riuscita a convincere Waytt che la soluzione migliore per Sally in questo momento è quella di essere presa in cura da un centro specializzato che si occupi di malati terminali. I due, quindi, si mettono alla ricerca di un posto che possa soddisfare le esigenze della Spencer.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Brooke dice a Quinn che è inutile che lei speri in una rottura definitiva con Ridge perché il loro amore ha superato tante difficoltà e riuscirà ad uscire indenne anche da questa tempesta, quindi per Shauna non c’è spazio. Piuttosto dovrebbe preoccuparsi del suo di matrimonio ma la Fuller accoglie questa informazione con una risata: perché mai dovrebbe essere in pensiero per la sua unione, visto che il marito è di sopra a dormire nel loro letto coniugale? Peccato che lo stesso non possa dire Brooke che non sa neanche dove si trovi il marito. Una volta rientrata a casa, la Logan ha un’idea brillante per riuscire a scoprire dove sia Ridge: chiama il capitano del jet privato aziendale e gli chiede dove ha portato il Forrester nell’ultimo viaggio e con chi ha volato. Viene così a sapere che in questo momento si trova a Las Vegas e che era con una donna bionda, che ovviamente non può che essere Shauna. Incredula per quanto appena scoperto, Brooke intima al capitano di rimettersi immediatamente in viaggio e di fare di tutto per portare il marito nuovamente a Los Angeles, a casa da sua moglie. Il capitano all’inizio è titubante ma, dietro le insistenze della proprietaria dell’azienda, cede alla richiesta.

Sally spiega a Penny che non può assolutamente accettare la sua proposta di sparire per un periodo per far finta di essere stata operata e di essere guarita perché la sua assenza farebbe correre lo Spencer direttamente fra le braccia di Flo. La dottoressa è disgustata da tutte le bugie che l’amica sta raccontando, soprattutto dal finto deambulatore, dal trucco per sembrare malata e dal tremore che simula, ma la Spectra continua a dire che Waytt è innamorato di lei e che si sono allontanati solo per colpa di Flo ma che, con un po’ di pazienza, tutto tornerà al suo posto. Intanto proprio la Fulton chiede al fidanzato di fare una cosa inaspettata: occorre trovare una casa di cura che possa prendersi cura di Sally perché le sue condizioni di salute peggiorano sempre di più e loro due non sono più in grado di prendersene cura. Waytt obietta che in questo momento Sally morirebbe sapendo di doversi allontanare dalla casa sulla spiaggia ma la fidanzata gli fa notare che non è giusto nei confronti della Spectra farla vivere accanto ad un uomo che lei ama ma che le può dare solo amicizia. Invece in una clinica di cura ci sarà il personale in grado di affrontare i sintomi sempre più gravi della sua patologia e loro due potranno andarla a trovare tutte le volte che sarà possibile, cercando di farle sentire affetto e comprensione. Nel frattempo potranno riprendere la loro relazione laddove l’hanno interrotta, così da essere nuovamente felici.

