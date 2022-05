Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 maggio: Thomas e Finn cercano la verità da Vinny

Beautiful, anticipazioni puntata 10 maggio

Nella puntata di “Beautiful” di oggi, martedì 10 maggio, Thomas e Finn si alleano per riuscire a far confessare a Vinny la verità su quello che è accaduto con il test di paternità del figlio che aspetta Steffy. Il medico non sa che proprio in quel momento la sua compagna sta dicendo al padre che è decisa a trasferirsi a Parigi così da evitare che la sua gravidanza possa nuocere alle persone che le sono intorno, come Hope ma anche come lo stesso Finn: non vuole che si sacrifichi crescendo un figlio che non è il suo. Dopo aver accolto lo sfogo di Hope, Brooke le consiglia di provare a non chiudere la porta del dialogo con Liam: il marito la ama molto, anche se ha fatto uno sbaglio, e solo con il dialogo sarà possibile rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio e superare la crisi.