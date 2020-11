Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 novembre: la notte in cui è morta Emma

Beautiful, anticipazioni puntata 10 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 10 novembre, Ridge mette alle strette Thomas chiedendogli di raccontargli tutto quello che è successo nella notte in cui Emma è morta. Solo quando sarà messo al corrente di tutto potrà davvero provare ad aiutarlo: Thomas quindi decide di confessare tutto quello che ha fatto per liberarsi la coscienza. Liam, intanto, è deciso a proteggere la sua famiglia dalle grinfie del giovane Forrester per cui dice a Brooke che qualora Thomas dovesse tornare a vivere a casa sua, lui, Hope e la bambina troveranno un’altra casa nella quale trasferirsi. Fra Brooke e Ridge, quindi, la tensione è sempre più accesa e non sembra essere destinata a placarsi in quanto la Logan, dopo aver sopportato per tanti anni le intemperanze del figliastro e la sua cattiveria, ora non ha più intenzione di mettere a repentaglio la vita dei suoi figli. Si troverà quindi costretta a scegliere definitivamente fra sua figlia Hope e suo marito Ridge.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Liam e Hope sono finalmente tornati insieme e hanno ripreso a vivere nello chalet. Mentre la ragazza e la piccola Beth provano a recuperare il tempo perduto preparando dei biscotti insieme, Liam va a trovare la suocera che è in compagnia delle sue sorelle. Inevitabilmente il discorso cade su quello che è successo e sulle colpe di Thomas Forrester. Liam è molto arrabbiato nei suoi confronti e lo considera una persona pericolosa, capace di qualsiasi nefandezza per arrivare ai suoi obiettivi. Lo Spencer è convinto che Thomas abbia scagionato Brooke solo perché spera che in questo modo tutti credano in una sua redenzione e nella volontà di mettere a posto le cose. Liam pensa che ci saranno grandi problemi ora che il ragazzo verrà dimesso dall’ospedale perché sicuramente penserà di ritornare a vivere a casa di Brooke e Ridge ma ovviamente questa situazione è inaccettabile per Hope e Liam che vivono nel cottage a pochi passi. Il ragazzo giura che mai e poi mai riuscirà a perdonarlo per quello che ha fatto e confessa il suo timore più grande: Thomas non ha assolutamente accettato che Hope voglia annullare il matrimonio perché è tornata con Liam e lo Spencer ha paura che il Forrester possa compiere qualche altra pazzia.

Thomas, ancora in ospedale, scalpita per poter tornare a casa e prova a convincere il medico che lo sta curando che ora è pronto per tornare a casa. In effetti le sue condizioni sono molto migliorate ma la cosa più inquietante è che il ragazzo si dice impaziente di tornare alla sua vita di sempre, quella che conduceva prima dell’incidente. Le sue insistenze, comunque, riescono a convincere il medico che quindi firmerà i documenti per rimandarlo in giornata a casa. Ridge e il figlio, però, non hanno il tempo di gioire perché arriva il tenente Sanchez che questa volta è in ospedale per fare a Thomas qualche domanda in relazione alla morte di Emma. In un primo momento sia il ragazzo che suo padre provano a minimizzare le accuse di Xander classificandole come una vendetta visto che fra i due non corre buon sangue. Poi quando Sanchez parla anche delle accuse che sono state fatte da Flo Fulton e che configurano un quadro inquisitorio abbastanza importante, l’atteggiamento di Ridge cambia e manda via il poliziotto affermando che il figlio risponderà solo in presenza del suo avvocato. L’appuntamento con la verità, quindi, è ancora una volta rimandato: mentre Thomas pensa solo a tornare a casa, Ridge inizia a chiedersi che cosa abbia fatto davvero suo figlio.



