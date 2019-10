Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 ottobre: brutto Halloween per Ridge!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 OTTOBRE

Nella prossima puntata di Beautiful ne vedremo ancora delle belle e non nel senso letterale del termine, almeno non per Ridge. La soap americana torna occupandosi ancora di quello che è successo con il giudice durante il processo per l’affidamento di Will e questo potrebbe cambiare tutto per lo stilista che lo sa bene e adesso teme il peggio. Secondo le prime anticipazioni della puntata di oggi, Bill Spencer è sempre più convinto che la sua sconfitta legale in merito alla custodia del figlio sia stata opera di Ridge, che ha corrotto il giudice. E in effetti, esponendo a Brooke i suoi dubbi in merito alla correttezza della sentenza di affido, la Logan, pur non confessando che suo marito sia coinvolto nella situazione, però non lo smentisce. Di conseguenza Bill chiede all’amico avvocato Justin di indagare in tal senso e di trovare le prove che incastrino definitivamente Ridge.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, giovedì 10 ottobre, alle 13.40 va in onda una nuova puntata di Beautiful. Prima di scoprire le prossime anticipazioni della soap opera americana, rivediamo quanto successo oggi. Brooke dice a Ridge che Spencer dubita di lui, ma l’uomo è sicuro che Bill non abbia alcuna prova per incastrarlo. Bill chiede a Justin di rintracciare Brooke per convincerla a parlare riguardo il giudice: è certo che la Logan sappia qualcosa. L’avvocato gli consiglia di lasciare perdere la custodia congiunta, dal momento che Katie gli dà piena libertà di vedere il figlio Will. Ma per Spencer è una questione di principio: se qualcuno ha corrotto il giudice, dovrà pagare. Justin conosce il giudice e sa che è un professionista rispettabile che non si farebbe corrompere dietro pagamento in denaro, quindi dovrà scoprire in che modo Ridge è riuscito a corromperlo.

Alla sfilata di Intimates anche Sally sfila con uno dei suoi capi e Wyatt è sempre più innamorato di lei. L’evento rappresenta anche l’esordio da stilista di Quinn, che ha creato i gioielli indossati dai modelli. Steffy è dispiaciuta di vedere suo padre Ridge da solo, senza la moglie Brooke e avverte la tensione tra i coniugi. Intanto Bill incontra Brooke al ristorante. La donna avrebbe dovuto vedere Hope ma la ragazza sta poco bene quindi è rimasta a casa. Spencer cerca in tutti i modi di estorcere una confessione a Brooke in merito alla sua sconfitta nella custodia del figlio Will, ma Brooke non vuole parlarne. Bill confessa i suoi sentimenti per la Logan e le chiede di dire tutto ciò che sa riguardo questa faccenda. Intanto la sfilata volge al termine nel migliore dei modi: critici e giornalisti ne sono rimasti entusiasti. Ridge è orgoglioso di come sia andata e si congratula con la figlia. Ridge viene intervistato dai giornalisti, ma lo stilista è distratto: nella sua mente c’è il pensiero che Spencer sappia dell’accordo tra lui e il giudice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA