Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 aprile: Flo e Wyatt si baciano ma sono fratelli!

Beautiful, anticipazioni puntata 11 aprile 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 11 aprile, Flo riceverà finalmente i risultati della prova del DNA. Il suo vero padre non è Bill Spencer ma è Storm Logan, il fratello morto di Brooke, Donna e Katie. Quindi Flo non è la sorella di Waytt ma la cugina di Hope e fa pienamente parte della famiglia Logan. Questa scoperta sconvolgente da un lato rattrista la ragazza che non potrà mai conoscere il suo vero padre, morto prima di sapere dell’esistenza di una figlia, dall’altro però fa sentire Flo ancora più in colpa per la bugia che ha raccontato a tutti di una sua finta gravidanza. Dopo essere stata accolta nella famiglia di Brooke, Flo deciderà di raccontare la verità su Beth alla madre Shauna la quale le consiglierà di non rivelare a Hope dello scambio di culle. Intanto a Los Angeles farà ritorno Sally che capirà immediatamente che c’è qualcosa che non va nell’atteggiamento di Waytt che è appena stato convocato dal padre Bill che per conoscere la natura del suo rapporto con Flo, visto che ancora non sa di non esserne il padre.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Quinn è con Shawna e Bill nel suo ufficio e l’amica ha appena comunicato allo Spencer che potrebbe essere il padre di sua figlia Flo. Bill è incredulo, all’inizio non ricorda neanche chi sia la donna, poi dopo che lei le riporta diversi episodi di quell’unica nottata insieme, realizza le circostanze ma rifiuta categoricamente di essere il padre di Flo. In effetti Shauna ammette che all’epoca vedeva anche altre persone ma si dice sicura che il padre della figlia sia proprio lui. Aveva deciso di non dire nulla alla figlia perché non voleva ammettere di averla avuta con un perfetto sconosciuto ma non accampa alcuna pretesa su un’eventuale eredità di Bill, la preoccupazione principale dello Spencer. Intanto a casa di Flo, la ragazza e Waytt si scambiano un bacio. In realtà il giovane Spencer si scosta subito e ricorda alla sua ex fidanzata di avere una relazione felice con Sally, ma Flo prima si scusa per il gesto e poi dice a Waytt di non riuscire a dimenticarlo e di averlo sempre amato, ora più che mai per tutto l’appoggio che le sta dando in un momento così difficile come quello che precede la scoperta del suo vero padre.

Flo, inoltre, dice a Waytt di essersi molto pentita di tutto quello che ha fatto a Los Angeles. Quando Waytt le chiede a che cosa si riferisca, ma la Fulton non vuole dare maggiori dettagli. Negli uffici della Forrester Creation, Hope parla con Zoe di come si sente dopo la morte di Beth e di Caroline. La modella prova a convincere la Logan che provare ad avere una nuova gravidanza l’aiuterebbe a superare il suo dolore, ma Hope è molto categorica nel negare questa possibilità. Hope dice però all’amica di essersi sentita meglio quando ha potuto confrontarsi con Flo che ha vissuto un dolore simile. Aggiunge che l’incontro con quella che ritiene essere la giovane mamma di Phoebe doveva essere scritto nel destino e che spera di legare sempre di più con Flo per sostenersi a vicenda. Zoe è molto spaventata da questa prospettiva e prova ad insinuare in Hope il dubbio che Flo stia per lasciare Los Angeles ma la Logan dice di essere molto grata anche a Zoe che ha avuto il coraggio di rivelarle che Flo è la vera madre della figlia adottiva di Steffy. Successivamente si fa dare dalla modella il numero di Flo e la chiama inaspettatamente per invitarla a pranzo per fare due chiacchiere.



