Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 dicembre: Thomas si allea con Shauna

Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 11 dicembre 2020, Ridge racconta tutta la verità a Brooke sperando che la moglie possa capire la situazione e comprendere le motivazioni e soprattutto cosa sia davvero successo. La Logan, però, non riesce ad accettare che il marito le abbia mentito per così tanti giorni e ha grandi difficoltà a perdonarlo. I due, poi, continuano a litigare per la questione di Thomas: pensano entrambi di aver diritto di avere l’appoggio dell’altro per tutelare i propri figli. Mentre Ridge e la moglie provano a trovare un modo per riuscire a superare la loro crisi matrimoniale, Thomas continua a tramare contro la sua matrigna e per questo decide di andare a parlare con Shauna per appoggiare il suo desiderio di conquistare Ridge. La Fulton, intanto, è a casa con Flo e prova a convincerla a fare le analisi per capire la compatibilità con Katie per donarle il rene: se fosse compatibile, potrebbe trovare in questo la sua chiave di riscatto per rientrare nella famiglia Logan.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Bill dice chiaramente a Shauna che, dopo tutto quello che lei e sua figlia hanno fatto alle famiglie Logan e Spencer, nessuno vorrà più vederle e avere a che fare con loro. Per questo motivo consiglia alla Fulton di prendere le sue cose e di andarsene all’inferno per sempre insieme a Flo. Quando Shauna torna a casa e racconta quello che è successo a Florence, le due si interrogano sul loro futuro e sulla possibilità di tornare a vivere a Las Vegas, poi capiscono di voler restare a Los Angeles. Flo spera che, restando nei paraggi, possa prima o poi riuscire a riconquistare la fiducia delle Logan e al tempo stesso provare a riavvicinarsi a Waytt. Shauna, invece, spera di conquistare Ridge, convinta che l’uomo sia in grave crisi con Brooke e abbia bisogno di un’amica. La sua intenzione è quella di essere proprio la spalla su cui piangere del Forrester per poi diventare qualcosa di più.

Il piano di Thomas ha avuto i suoi frutti perché Denny ha trovato il modo di far sapere a Brooke che il marito ha trascorso la notte con Shauna. Brooke quindi si precipita a casa perché vuole da Ridge una spiegazione: il marito le ha preparato una sorpresa a casa, con una cena a lume di candela per loro due. Ridge l’accoglie con una rosa in mano e le dice che è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto fra di loro. Brooke, però, è inviperita e inizia a incalzarlo per sapere che cosa sia accaduto la notte del Bikini. Ridge non dice nulla e continua a sostenere di aver già detto tutto alla moglie ma Brooke gli rinfaccia che forse ha dimenticato di parlare anche della presenza di Shauna. A quel punto Ridge, con le spalle, decide di confessare. Brooke, però, non ascolta più e inizia a piangere perché non riesce a tollerare che suo marito abbia trascorso la notte con la sua peggiore nemica. Thomas, intanto, si incontra con Vinny al Bikini e gli racconta con gioia che sta facendo di tutto per far saltare il matrimonio del padre. Poi viene a sapere dall’amico che non può più appoggiarsi a casa sua e deve trovare un’altra soluzione abitativa, mettendo il giovane Forrester in difficoltà visto che non può tornare a casa di Brooke e Ridge.



