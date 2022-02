Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Liam dirà la verità a Hope?

Beautiful, anticipazioni puntata 11 febbraio

Nella puntata della soap opera “Beautiful” di oggi, venerdì 11 febbraio, Thomas non riesce a trattenersi e per questo racconta al padre di aver baciato il manichino qualche notte prima, convinto di trovarsi davanti la vera Hope. Si vergogna molto per quello che ha fatto ma soprattutto teme che anche il padre possa vergognarsi di lui e decidere di non stargli più vicino. Tuttavia Ridge gli spiega che non pensa che la colpa sia la sua e che le stranezze che ha commesso sono legate solo al trauma cranico. Steffy spiega a Liam che Hope non accetterà il fatto che lui l’abbia tradita proprio con la Forrester e che per questo la ragazza deciderà di interrompere immediatamente il loro matrimonio. Se lo Spencer avesse avuto un attimo di debolezza con un’altra persona sarebbe stato diverso, ma da sempre Hope soffre di gelosia nei confronti di Steffy perché la sente come una rivale. Proprio per questo motivo è meglio tacere sulla notte trascorsa insieme e fare finta come se non fosse mai accaduto nulla.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 febbraio: Steffy e Liam, un amore da ricordare

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Thomas chiede a Hope se la sua confessione circa l’amore che prova nei suoi confronti l’ha spaventata e la ragazza lo rassicura, dicendogli che molte delle cose che lui ha detto e fatto sono frutto del trauma cranico. Lo stilista, però, ci tiene a precisare che lo pensa sul serio ma che lei non deve più temere nulla da lui perché è un amore sincero, non prevede le smanie di possesso che aveva prima. Hope non sa cosa rispondere e gli dice solo che non deve preoccuparsi di nulla e che deve solo concentrarsi sulla sua guarigione, in modo da tornare il prima possibile da Douglas. I due vengono interrotti dall’arrivo di Ridge che vuole dare una bella notizia: dagli ultimi esami sembra che il danno alla testa sia stato contenuto dall’operazione e che basterà tenerlo sotto osservazione ma sembra che i pericoli maggiori siano scampati. Hope è molto felice e a Ridge non sfugge l’aria amorevole con la quale Thomas la guarda. Per questo, quando la ragazza si allontana perché vuole tornare a casa per vedere come stanno Beth e Douglas, Ridge ne approfitta per chiedere al figlio se quello che ha intuito è vero e se si deve ancora preoccupare per l’ossessione che da sempre nutre nei confronti della sua sorellastra.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Thomas ama Hope, mentre Liam...

Fuori alla stanza di Thomas, Hope incontra Finn con il quale si ferma a discutere delle condizioni di salute dello stilista. Il medico resta molto stupito quando sente dalla bocca della ragazza che Thomas, durante il suo delirio, è arrivato a baciare il manichino convinto che fosse Hope. Liam e Steffy non riescono a dare un nome al sentimento che c’è fra di loro ma la ragazza sottolinea che, anche se il sentimento resterà per sempre forte e che probabilmente per un attimo entrambi quella notte hanno pensato che avrebbero potuto rimettere insieme la loro famiglia, comunque non è il caso di gettare all’aria le loro attuali relazioni per un attimo di follia. Lo Spencer, però, pensa che quello che è successo, unito al fatto che prova ancora dei sentimenti molto profondi per la sua ex moglie, rendano la situazione esplosiva e quindi sia necessario dire tutto a Hope, l’altra donna della sua vita che ama con tutto il cuore. Steffy, però, ribadisce che entrambi sanno che questo sentimento non sfocerà mai più in una relazione stabile e in una famiglia così come immaginavano solo qualche anno fa, quindi non è giusto far soffrire i rispettivi e attuali partner, che non possono pagare le colpe di altri.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Liam ancora innamorato di Steffy?

© RIPRODUZIONE RISERVATA