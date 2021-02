Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Thomas è vivo e…

Beautiful, anticipazioni puntata 11 febbraio

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 11 febbraio, Thomas è vivo e raggiunge Hope a casa di Brooke. In un primo momento la ragazza crede si tratti di un fantasma ma in realtà è proprio lo stilista della Forrester che ha voluto eclissarsi per qualche giorno per far capire alla Logan che anche le persone migliori possono commettere errori, proprio come pensava di aver fatto lei uccidendolo accidentalmente. In realtà nella vasca nella quale il ragazzo è caduto non c’era l’acido ma solo una soluzione detergente. La Logan sembra molto sollevata da questo epilogo della vicenda e lo abbraccia con affetto, alimentando nella mente malata del ragazzo ancora speranze sull’esito della sua relazione con Hope. Intanto Brooke, non sapendo nulla, decide di andare a parlare con Ridge per spiegargli quello che è accaduto fra sua figlio e il figlio del marito, sperando che il Forrester possa mostrare comprensione verso quello che è accaduto.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nell’ultima puntata di Beautiful. Hope e la madre si confrontano su quello che è accaduto la sera della morte accidentale di Thomas. Il primo istinto della ragazza è quello di richiamare Ridge per raccontargli tutto quello che è successo, autodenunciandosi come colpevole della sua morte. Brooke, però, la ferma. Raccontando quello che è successo, la ragazza rischierebbe la prigione, perdendo non solo sua figlia e Douglas ma anche il marito. Invece tacendo nessuno scoprirà quello che è accaduto: l’acido, infatti, è molto potente ed in grado di sciogliere qualsiasi cosa, quindi nessuno si renderà conto di quello che è accaduto né potrà dare a lei la colpa. Quella sera stessa, a casa di Brooke, Hope è da sola e ripensa alle parole della madre: non avrebbe mai potuto amare il figlio di Ridge ma, al tempo stesso, non voleva ucciderlo. Tuttavia, confessando la verità, potrebbe perdere la famiglia per la quale ha lottato e non può rinunciare alla sua vita ritrovata. Mentre piange, davanti ai suoi occhi si palesa proprio il giovane Forrester: la Logan sta sognando o quello che vede è la realtà?

Ridge racconta a Steffy tutto qello che ha saputo da Hope e Brooke, in particolare dello scambio che Thomas voleva fare con la Loga, barattando la custodia del figlio con una notte di sesso. Anche la figlia dello stilista è sconvolta, non riuscendo a credere che il fratello possa essere arrivato a tanto. Ridge è divorato dai sensi di colpa perché pensa che il ragazzo sia instabile per colpa sua, visto che non è stato presente come genitore. Per questo motivo ora cerca ossessivamente di crearsi una famiglia con una donna che non lo vuole, anche a discapito del benessere di Douglas. Steffy prova a rincuorarlo, dicendogli che ormai Thomas è adulto e deve prendersi le sue responsabilità. Il Forrester è preoccupato soprattutto per il fatto che, ora che legalmente Hope è la madre di Douglas, Thomas non riuscirà a dimenticarla e andare avanti con la sua vita. Steffy, però, gli chiarisce il mistero: Thomas non vuole dimenticare Hope, convinto che alla fine riuscirà a convincerla ad amarlo. Poi i due convengono che forse Thomas non si fa vedere perché si vergogna per quello che ha fatto, in ogni caso Ridge gli assicurerà il suo appoggio. A casa sua, Brooke è molto scossa per quello che sta succedendo con Ridge e teme per le sorti di sua figlia. Per questo motivo, anche se ha suggerito a Hope di non dire nulla, tuttavia ritiene di dover parlare con il marito per cercare di salvare il proprio matrimonio. Così decide di mandargli un messaggio.



