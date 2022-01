Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 gennaio: nuove allucinazioni per Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata 11 gennaio

Nella puntata della soap opera statunitense “Beautiful” in onda su Canale 5 oggi, martedì 11 gennaio, Thomas torna a casa e purtroppo ha nuovamente della allucinazioni: questa volta nella sua mente il manichino di Hope si trasforma nella ragazza. Liam dice a Hope che lo stilista sta superando il limite e che non dovrebbe trascorrere troppo tempo con Douglas, ma la Logan non è d’accordo e fra i due c’è un’accesa discussione. Anche Steffy e Zende pensano che Thomas sia davvero guarito e sono disponibili a dargli il beneficio del dubbio, colpiti anche dal grande impegno che sta mettendo nel suo lavoro. Quinn decide di deporre l’ascia di guerra con la sua amica Shauna e di concentrarsi solo sul suo matrimonio. Quindi dice alla Fulton che possono dimenticare tutte le incomprensioni che ci sono state fra di loro, poi corre a villa Forrester per parlare con suo marito e chiedere a Eric ancora una volta perdono.

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Quinn insiste nel dire che Shauna si è comportata molto male nei suoi confronti perché lei ha messo il suo matrimonio con Eric a rischio nel tentativo di aiutarla a conquistare Ridge ma lei l’ha ricambiata cercando di prendere il suo posto nella casa e nel cuore del marito. La Fulton cerca di far capire all’amica che non è un’accusa fondata perché in realtà la sua presenza a casa Forrester era legata solo al tentativo di aiutare l’amica a riconquistare il perdono del marito. In realtà è ancora molto innamorata di Ridge e il rapporto con Eric è esclusivamente di amicizia, si sono fatti compagnia in un momento difficile per entrambi perché ognuno di loro aveva delle ferite da leccarsi. La Fuller non sembra voler sentire ragioni, neanche quando Wyatt e Flo provano a convincerla della buona fede di Shauna, ma la donna placa la sua rabbia solo quando l’amica le dice che, durante i famosi aperitivi incriminati, non ha fatto altro che parlare di lei con Eric e ha capito che il marito è ancora molto innamorato di lei, quindi la spinge a non arrendersi e a fare di tutto per riconquistarlo.

Thomas ha trascorso un pomeriggio al cottage con Hope e Douglas, ha aiutato il bambino a fare i compiti e ha giocato e scherzato con lui come non succedeva da tempo. Poi va via con la promessa al figlio di ripetere l’esperienza il prima possibile. Quando il piccolo resta solo con la madre adottiva, le dice di sentire molto la mancanza del padre e di voler passare sempre più tempo con lui, tanto che poi chiede alla Logan se il padre può andare a vivere lì insieme a loro. Proprio in quel momento rientra a casa Liam che sente tutto e ne resta molto stupito. Lo stilista, invece, fa ritorno in ufficio per terminare dei progetti e incontra sua sorella alla quale racconta con gioia il bellissimo pomeriggio trascorso e ribatte quanto sia grato alla Logan per prendersi cura del figlio e dargli comunque l’opportunità di far ancora parte della sua vita. Steffy è davvero convinta del cambiamento del fratello ma gli ricorda al tempo stesso che Hope ha fatto la sua scelta di vita e ha deciso di sposare Liam per costruirsi una vita insieme a lui, quindi non deve mettere troppe aspettative in questo rapporto perché non ci sarà alcun risvolto romantico. Deve prendere quello che di buono può venire dalla collaborazione con Hope e poi andare avanti con la sua vita. Thomas giura alla sorella che la Logan non dovrà temere mai più niente da lui e che la sua è solo gratitudine.

