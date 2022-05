Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 maggio: Vinny confessa, ma Steffy vuole partire

Beautiful, anticipazioni puntata 11 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 11 maggio, di “Beautiful” Thomas e Vinny finiscono alle mani e così lo stilista prende a pugni l’amico fino a che non confessa di aver manomesso i risultati del test di paternità: ora Finn sa che è lui il padre del figlio che Steffy aspetta. Il medico, però, non sa che in quello stesso istante Steffy sta dicendo addio a suo padre perché ha deciso di partire immediatamente per trasferirsi a Parigi, senza dire nulla a nessuno fino a che non sarà arrivata a destinazione, in questo modo infatti il compagno sarà libero di rifarsi una vita. Intanto Brooke prova a convincere sua figlia Hope a dare una seconda opportunità a Liam perché è certo che l’uomo la ami molto.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke soffre nel vedere sua figlia che sta così male e così la invita ad aprirsi con lei. La ragazza le racconta che, per il bene dei bambini, lei e Liam vivono ancora sotto lo stesso tetto e fanno finta che tutto vada bene, almeno fino a quando la giovane non avrà deciso che cosa vuole fare con suo marito e il loro rapporto. La Logan senior prova a suggerirle di parlare molto con il marito perché solo in questo modo è possibile riuscire a risolvere i loro problemi e a trovare una soluzione per salvare il matrimonio ma Hope non è dello stesso parere. Sa benissimo che il marito la ama molto e che sta facendo di tutto per farsi perdonare e farle dimenticare il tradimento, tuttavia anche se il figlio che Steffy aspetta non fosse il suo, lo stesso non riuscirebbe a dimenticare che quella notte, invece di avere fiducia in lei e affrontare subito Thomas per dipanare l’equivoco, ha creduto che Hope lo avesse potuto tradire con lo stilista e ha deciso di correre da Steffy per farsi consolare, finendo a letto con lei. Proprio questa mancanza di fiducia è una cosa che non potrà mai dimenticare.

Steffy, infatti, pensa che non sia giusto tutto quello che involontariamente sta facendo passare a Finn: sa che il medico ha detto davanti a Ridge di essere disposto a crescere il figlio di Liam come se fosse il suo ma sa che è un sacrificio troppo grande da chiedergli. A tutto questo, poi, si aggiunge anche il fatto che la dottoressa le ha detto che deve stare tranquilla e non deve stressarsi per non far del male al piccolo che porta dentro di sé, quindi ha preso una decisione: sicuramente Ridge non sarà d’accordo ma gli chiede almeno di appoggiarla perché ci ha riflettuto molto ed è quello di cui ha bisogno. Thomas e Finn cercano di mettere alle strette Vinny per fargli confessare che ha falsificato i risultati del test di paternità. Ovviamente il tecnico di laboratorio nega tutto, dicendo che non avrebbe mai messo a rischio il suo posto di lavoro per fare un favore a Thomas ma lo stilista sa che non è così e gli elenca tutte le stranezze che da qualche settimana sta commettendo, per dimostrargli che si tratta di indizi che ha voluto disseminare per farsi scoprire. Il ragazzo, allora, prova a dire al medico che Thomas è solo paranoico ma Finn crede al cognato e sa che la versione dello stilista potrebbe essere corretta. I due, quindi, cercano di fargli capire che è arrivato il momento di dire la verità perché tanto Finn, roso dal dubbio, ripeterà il test quindi se ha mentito si verrà a sapere e allora sì che il posto di lavoro di Vinny sarà a rischio. Il giovane tentenna ma non cede, così Thomas decide di passare alle maniere forti.

