Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Quinn non chiede scusa a Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata 11 novembre

Nella puntata di oggi, giovedì 11 novembre, della soap opera Beautiful Carter racconta a Zoe di tutto quello che è successo la notte delle nozze di Ridge e Shauna a Las Vegas, proprio perché si fida della ragazza. Non immagina assolutamente che, invece di ascoltarlo con attenzione, la modella stia pensando incessantemente a Zende. Proprio il nipote di Eric resta molto sul vago quando deve dire al nonno i motivi per i quali la sua storia con Nicole è terminata, ma è pronto ad offrire la sua spalla a Eric per consolarlo della fine del suo matrimonio. Quinn si rifiuta di chiedere scusa a Brooke per l’inganno di Las Vegas e ribatte che tutto quello che è accaduto è stato solo la sua reazione ai continui tentativi della Logan di cacciarla dalla famiglia Forrester. Brooke, però, non perde l’occasione di rinfacciarle che ora è lei ad aver perso tutto, visto che Eric non vuole più vederla e quindi a breve verrà anche estromessa dall’azienda e perderà tutti i suoi benefici.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 10 novembre: Eric lascia Quinn!

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Carter ha una buona notizia da dare a Ridge e Brooke: le nozze con Shauna non sono valide e neanche il divorzio da Brooke, quindi i due sono ancora legalmente sposati. Dopo avergli promesso che farà di tutto per rimettere legalmente le cose a posto nel più breve tempo possibile, Carter si dice molto felice di questo epilogo perché sa che Ridge e Brooke si sono sempre amati e che la loro è una storia da favola, proprio come spera che sia un giorno la sua con Zoe. A quel punto, proprio per l’affetto e la stima che da sempre Ridge prova nei suoi confronti, decide di metterlo in guardia dalla Buckingham. Queste parole turbano molto Carter che quando rientra in ufficio corre subito a parlare con la modella, non sapendo che la ragazza ha appena terminato di flirtare con Zende. L’avvocato le racconta quello che è successo fra Ridge, Shauna e Brooke ma le chiede di essere molto discreta.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 1° novembre: Ridge torna da Brooke?

Nonostante Quinn faccia di tutto per convincere Eric che di lei può ancora fidarsi e che si è comportata in questo modo solo perché temeva che Brooke lo avrebbe convinto prima o poi a lasciarla, la Fuller non riesce a ottenere il perdono del marito. Eric, infatti, le dice che la loro storia dura da tanti anni ma questo non le ha impedito di mettere a repentaglio il loro rapporto solo per una stupida vendetta nei confronti di Brooke. Per questo motivo e per l’odio che vede nei suoi occhi quando si parla della Logan, il capostipite dei Forrester teme di non riuscire più a perdonarla e le dice che in questo momento non la vuole vedere e che pensa che la loro storia sia finita per sempre. Quinn prova a fermarlo e, quando va via, lo chiama ripetutamente a telefono senza tuttavia riuscire a parlargli. All’improvviso, però, la porta di villa Forrester si spalanca ma non è una gradita sorpresa per Quinn: è infatti arrivata Brooke che ha tutte le intenzioni di mettere le cose in chiaro con la donna. Eric invece è tornato negli uffici della Forrester e qui incontra suo nipote Zende della cui venuta era all’oscuro. Mentre il ragazzo racconta al nonno i suoi problemi con Nicole, l’uomo ne approfitta per sfogarsi e dire a sua volta quelli con la moglie.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 ottobre: i dubbi di Carter sul divorzio di Ridge

© RIPRODUZIONE RISERVATA