Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 novembre: Ridge ha scoperto che Thomas…

Beautiful, anticipazioni puntata 11 novembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 11 novembre, Ridge ha finalmente saputo tutta la verità da Thomas e, pur biasimando molto i comportamenti del figlio, si sente troppo in colpa per averlo abbandonato da piccolo quindi gli dice che qualsiasi cosa succederà, lui ci sarà e soprattutto farà qualsiasi cosa per riuscire ad evitargli la prigione. Bill chiede a Brooke di dargli l’accesso al gps dell’auto di Thomas così da poter dimostrare il coinvolgimento del ragazzo nella morte della nipote di Justine: la donna accetta ma Thomas ha già provveduto a cancellare tutte le prove. Fra Hope e Liam scoppia la passione: dopo aver fatto l’amore i due discutono sul loro futuro e il ragazzo rassicura la moglie sui suoi rapporti con Steffy. La Forrester, infatti, ha capito che Liam è ancora innamorato di Hope e ha accettato di vederlo uscire dalla sua vita. I due si giurano amore eterno e pensano a come ricostruire la loro famiglia.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Beautiful. Il tenente Sanchez vuole interrogare Thomas a proposito della morte di Emma Barber e inizia a fargli domande sempre più incalzanti, riferendogli non solo quelle che sono le accuse di Xander ma anche ciò che Flo ha voluto dire sul suo coinvolgimento. Quando inizia ad entrare troppo nello specifico e Thomas va in difficoltà, Ridge interviene dicendogli che è arrivato il momento per lui di andare via: potrà tornare solo con un mandato ufficiale e previa la presenza del loro avvocato di famiglia. Thomas sembra sollevato per quanto ha fatto il padre ma Ridge ha intenzione di andare fino in fondo alla questione e così gli dice che se vuole il suo aiuto deve essere sincero con lui: che coinvolgimento ha avuto nell’incidente di Emma? Così Thomas finalmente si decide a raccontare tutto, di come volesse fermare la ragazza per impedirle di andare da Hope a raccontarle la verità, di come l’abbia seguita in auto spingendola ad accelerare sempre di più e infine di come Emma, perdendo il controllo dell’auto, sia caduta da sola nella scarpata. A quel punto il padre gli chiede che cosa ha fatto dopo che Emma è precipitata e il silenzio di Thomas è più esplicito di qualunque parola: non ha fatto nulla, lasciando che la ragazza morisse senza soccorsi.

Liam comunica a Brooke che, se non farà nulla per impedire che Thomas torni a vivere a casa sua, a due passi dalla figlia, lui e Hope saranno costretti a cercare casa altrove. Poi lo Spencer torna a casa e trova la moglie molto felice, contribuendo a rendere serena l’atmosfera del cottage. Fra i due è evidente che è tornato l’amore ma anche la passione. Brooke, invece, riceve la visita di Bill Spencer che ha saputo che Ridge non c’è e vuole parlare con la sua consuocera di una cosa molto importante. Lo Spencer, infatti, è convinto che Thomas sia un pericolo ancora vivo per Liam e la sua famiglia e per questo motivo non vuole assolutamente che lui torni a ronzare intorno a Hope e alla piccola Beth. Bill sa che anche Brooke è dello stesso parere e quindi cerca una sua alleanza per riuscire a far leva su Ridge e convincerlo che è arrivato il momento di far crescere il figlioletto sempre troppo protetto e molto viziato. Lo Spencer ha la ferma volontà di vendicarsi per quanto il giovane Forrester ha fatto alla sua famiglia e per questo chiede a Brooke di aiutarlo in questa missione, sapendo che la donna nutre per il figliastro lo stesso odio. La Logan si trova quindi nella spiacevole situazione di dover scegliere fra suo marito e sua figlia.



