Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Steffy attende i risultati del DNA

Beautiful, le anticipazioni della puntata del 12 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 12 aprile di Beautiful Ridge e Brooke discutono della gravidanza di Steffy. Mentre il Forrester, infatti, pensa che la colpa sia solo di Liam che non riesce a staccarsi dalla sua ex moglie, Brooke invece dà la colpa solo a Steffy che è da sempre stata innamorata di Liam e di certo ha colto l’occasione al volo per provare a riprenderselo. I due, però, sono d’accordo nel non permettere che problemi esterni rovinino di nuovo il loro rapporto. Steffy riceve una telefonata dalla Dott.ssa Campbell che l’avvisa che i risultati del test del DNA saranno presto pronti, così a sua volta la ragazza decide di avvisare sia Finn che Liam e Hope, in modo da poter essere tutti insieme quando si saprà la verità. Intanto Finn chiede alla compagna, indipendentemente dal risultato del test, di staccarsi per sempre da Liam perché lui non potrà mai renderla felice.

Beautiful, il riassunto della puntata dell’11 aprile

Dove eravamo rimasti con Beautiful? Ridge, dopo aver saputo da Steffy che il figlio che aspetta è di padre incerto, si confronta con Finn ed è molto felice di scoprire che il medico ha deciso che resterà in ogni caso accanto alla figlia. Poi il Forrester lascia da soli i due ragazzi, perché pensa che abbiano bisogno di parlare. Il medico dice alla compagna di essersi reso conto solo ora di quanto il padre sia protettivo nei suoi confronti ma le assicura che farà di tutto per guadagnarsi la fiducia dello stilista, visto che ha intenzione di restare con lei qualunque sia l’esito del test di paternità. Steffy è commossa da questa dichiarazione d’amore e gli ribadisce di essere certa che il bambino che aspetta sia suo. Intanto a casa di Brooke, Thomas sembra non voler andare via e continua a volersi intromettere nella conversazione fra Hope e Liam. Lo Spencer lo invita ancora una volta ad andare via, visto che l’argomento è riservato strettamente a lui e a sua moglie, ma la Logan è abbastanza infastidita e risponde che invece Thomas può rimanere visto che già sa tutto. Il Forrester, poi, stupisce entrambi con un discorso che nessuno si aspetta.

Thomas, infatti, esorta Hope a restare con Liam perché nonostante la delusione e l’umiliazione, è chiaro a tutti che lei è più felice quando è con il marito e i loro figli. Poi va via e a quel punto lo Spencer prova a cavalcare l’onda chiedendo nuovamente alla moglie di perdonarlo. La ragazza, però, ribadisce ancora una volta che dall’esito del test di paternità dipenderà il futuro del loro matrimonio perché non potrebbe mai sopportare di sapere che il nascituro è suo figlio. Negli uffici della Forrester Paris prova in tutti i modi a convincere sua sorella che non è il momento di litigare fra loro ma devono volersi bene e rispettarsi. Poi si offre di parlare con Carter per cercare di mettere una buona parola per lei e aggiustare tutto ma la modella ha ben altre idee. Infatti le mostra una cartellina con dei documenti che ha preparato per lei: sono le sue dimissioni. Intima la sorella minore di dare immediatamente le dimissioni in azienda, facendo anche credere a tutti che si tratta di una sua idea. Poi la invita a raccogliere le sue cose e ad andarsene immediatamente dall’azienda e dalla città: da quando è arrivata a Los Angeles la vita di Zoe è andata in pezzi e quindi ora deve solo andarsene. Paris, però, ha uno scatto di orgoglio e le risponde che non è più la sorellina più piccole e indifesa ma è una donna consapevole delle sue qualità, quindi non si farà mai più manipolare. Straccia le dimissioni e risponde che non è affatto intenzionata a perdere l’occasione della sua vita. Per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, appuntamento a oggi pomeriggio!

